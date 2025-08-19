Verkmästare till kund i Uppsala
Stegra Rekrytering AB / Chefsjobb / Enköping Visa alla chefsjobb i Enköping
2025-08-19
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stegra Rekrytering AB i Enköping
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige
För kunds räkning söker vi nu en erfaren och engagerad medarbetare som vill kombinera sin tekniska kompetens med ett större ansvar för planering och utveckling.
I denna roll kommer du ha en viktig funktion i vår eftermarknadsverksamhet, med fokus på service, underhåll och reparationer av maskiner och redskap. Du får möjlighet att arbeta nära filialchefen med att strukturera, planera och vidareutveckla verksamheten.
Arbetet innefattar
I rollen ansvarar du för att planera och genomföra den dagliga serviceverksamheten, samtidigt som du i nära samarbete med filialchefen är delaktig i budget- och resultatfrågor. Du arbetar aktivt med att utveckla servicemarknaden och driver även frågor som rör garantiåtaganden, returer och reklamationer. En viktig del av ditt uppdrag är att leda och fördela arbetet inom teknikerteamet, samt att skapa ett gott samarbete med övriga avdelningar. Du förväntas också delta i marknadsföringsaktiviteter och interna samt externa utbildningsinsatser. Genom ditt engagemang bidrar du till att skapa en strukturerad, proaktiv och välfungerande eftermarknadsorganisation.Publiceringsdatum2025-08-19Profil
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, van att arbeta självständigt och har ett naturligt driv att förbättra både struktur och samarbete. Vi ser gärna att du är stabil och trygg - en pålitlig kollega som andra gärna vänder sig till för stöd och vägledning. Du är självgående och initiativrik, ser vad som behöver göras och tar ansvar för att driva arbetet framåt. Med ett strukturerat arbetssätt och god beslutsförmåga håller du ihop både processer och teamet på ett effektivt sätt. Din kommunikativa förmåga gör att du kan leda, motivera och skapa tydlighet i gruppen, vilket bidrar till ett positivt och samarbetsinriktat arbetsklimat. Du har ett naturligt servicetänk och trivs i en roll där du får kombinera teknik med kundkontakt och samarbete.
Krav för tjänsten
B-körkort
Bred kunskap inom el och hydraulik från tidigare arbete
God datorvana
Flytande svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Meriterande
Erfarenhet av att leda eller koordinera ett teamÖvrig information
Startdatum: Enligt överenskommelse
Uppdragsform: Tillsvidareanställning där du blir anställd direkt hos kund.
Ort: Uppsala
Du söker tjänsten genom att besvara några frågor och bifoga ditt CV eller länka din Linkedin-profil. De kandidater som uppfyller grundkraven kommer att få en länk till ett personlighetstest och ett logiskt tänkande test.
Läs mer om varför vi använder tester i våra rekryteringar här. De som går vidare därefter bjuder vi in till digital intervju. Vi arbetar kompetensbaserat genom hela rekryteringsprocessen.
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jenny Engholm via - 076 022 49 82 och jenny@stegra.nu
.
Stegra hanterar hela rekryteringsprocessen och alla frågor om tjänsten besvaras av Stegra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stegra Rekrytering AB
(org.nr 559233-8858) Arbetsplats
Stegra Jobbnummer
9465857