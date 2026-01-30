Verkmästare till Cedergrens i Klintehamn
2026-01-30
Vill du leda den dagliga driften i en modern och mångsidig verkstad där gemenskap, tempo och kvalitet går hand i hand? Trivs du i en roll där teknik, kundkontakt och problemlösning möts? Då kan du vara precis den vi söker!
Cedergrens är ett familjeägt företag med bred kompetens inom verkstad, entreprenadmaskiner, butik och VVS-service - och dessutom platsen där vi tillverkar Skidcar, ett uppskattat utbildningsredskap som används för att skapa säkrare förare. I vår anläggning i Klintehamn arbetar ett prestigelöst och engagerat team som värnar om långsiktiga kundrelationer och ett nära samarbete mellan avdelningarna.
Nu söker vi en Verkmästare som vill vara med och utveckla vår verkstad och säkerställa en effektiv och välfungerande vardag för både kunder och kollegor.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Som arbetsledare i rollen som verkmästare ansvarar du för att hålla ihop och driva det dagliga arbetet i verkstaden - med stort fokus på kundmottagning och arbetsledning:
• Planera och fördela verkstadsarbetet - både enligt plan och utifrån löpande inkommande jobb.
• Leda och stötta mekanikerna i deras arbete, skapa rätt förutsättningar och prioritera vid akuta ärenden.
• Samordna och planera arbetet för våra fyra servicebilar runt om på ön.
• Ta emot kunder, hantera frågor, reklamationer och garantiärenden.
• Administrera arbetsorder, beställningar av reservdelar och annan dokumentation.
• Vara närvarande i verkstaden och följa upp pågående projekt.
Det ingår inget personalansvar - men du leder det dagliga arbetet och är en nyckelperson i verksamhetens planering.Profil
Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och ansvarstagande, och som trivs i en roll där du får kombinera teknik, mekanik och kundkontakt. Du behöver kunna hålla många bollar i luften, prioritera och fatta beslut även när tempot är högt.Dina personliga egenskaper
• Kund- och serviceorienterad
• Strukturerad med ordning och reda
• Ansvarstagande och självgående
• Social, kommunikativ och prestigelös
• Noggrann och stresstålig
• Kan kommunicera på svenska i tal och skrift samt hjälpligt på engelska
Kompetens & erfarenhet
• Tekniskt kunnande inom el, hydraulik, mekanik eller entreprenadmaskiner
• Erfarenhet av arbetsledning
• God förmåga att föra dialog med kunder, kollegor och leverantörer
• Ett genuint intresse för maskiner och teknik
• Van vid IT-system och administration; erfarenhet av felsökning är meriterande
Du blir en del av Cedergrens
Här kliver du in i ett familjedrivet företag med lång tradition, stark lokalförankring och stolthet i det vi gör. Du arbetar nära ägare, VD samt övriga kollegor i ett team med hög kompetens, högt i tak och en genuin vilja att hjälpas åt.
Praktisk information
• Arbetstid: 07.00-16.00 (viss flexibilitet krävs för att möta behov som uppstår)
• Placering: Klintehamn
• Tillträde: Våren 2026
• Sista dag att ansöka är 9/1 2026Så ansöker du
Låter detta som rätt steg för dig?
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lb Karriär AB
(org.nr 556631-2335)
Verkstadsgatan 3 (visa karta
)
623 14 KLINTEHAMN Arbetsplats
Cedergrens Jobbnummer
9713290