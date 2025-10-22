Verkmästare / Arbetsledare / Planerare
2025-10-22
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Verkmästare/Arbetsledare/Planerare - Jämt-Maskin
Bli en del av vårt passionerade team!
Jämt-Maskin är ett familjeägt företag med över 40 års erfarenhet inom lantbruks-, entreprenad- och grönytemaskiner.
Vi har skapat ett starkt team där försäljning, reservdelar och verkstad arbetar tillsammans för att ge våra kunder den bästa servicen.
Nu söker vi en Verkmästare/Arbetsledare/Planerare till vårt team - en viktig och varierad roll som innebär mycket mer än bara ett kontorsjobb!

Arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta både på vårt kontor, i verkstaden och ute på fält hos våra kunder i Jämtlands län. Din vardag kommer att vara mångsidig och innehålla arbetsuppgifter som:
Planering av verkstadsarbete
Orderhantering och fakturering
Telefon & mailkontakt med kunder och leverantörer
Följande av arbetsflöde för att säkerställa snabb och effektiv service
Vad vi söker
Vi tror att du har erfarenhet av att arbeta med service och underhåll av tunga fordon eller maskiner, och att du vet vad som krävs för att leverera bra och snabb service. För att lyckas i rollen behöver du:
En fordonsteknisk utbildning och/eller praktisk erfarenhet av arbete med tunga fordon
Mycket god datorvana
Körkort (minst B)
Bra kommunikationsförmåga på svenska i tal och skrift, samt viss engelska
En förmåga att förstå och uppskatta värdet av ordning och reda
Din personlighet
Som person är du självgående, lösningsorienterad och tycker om att ta dig an nya utmaningar. Du trivs i en miljö där det händer mycket och kan hantera flera uppgifter samtidigt utan att tappa fokus. Din stresstålighet och positiva inställning gör att du klarar av att leverera under press. Du har ett stort ansvarstagande och trivs med att jobba i team, där du bidrar till en god stämning.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du en möjlighet att växa och utvecklas, både i din roll och tillsammans med företaget. Vi satsar på vidareutbildning via våra leverantörer för att du ska kunna utveckla dina kunskaper och kompetenser.
Är det här du?
Om du känner att den här rollen stämmer in på dig och att du vill vara en del av vårt familjära och engagerade team, tveka inte att höra av dig till Henric Olsson på 070-3310502 eller via e-post henric@jamtmaskin.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
Henric Olsson henric@jamtmaskin.se 070-3310502
