Verkmästare
Lantmännen Ek För / Inköpar- och marknadsjobb / Staffanstorp Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Staffanstorp
2025-12-18
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lantmännen Ek För i Staffanstorp
, Malmö
, Eslöv
, Skurup
, Svalöv
eller i hela Sverige
Vill du kombinera tekniskt kunnande med arbetsledning och kundfokus? Trivs du med att planera, strukturera och utveckla verkstadsverksamhet i nära samarbete med både medarbetare och kunder? Då kan rollen som Verkmästare hos Lantmännen Maskin i Staffanstorp vara rätt nästa steg för dig.
Lantmännen Maskin är en ledande aktör inom lantbruksmaskiner, reservdelar och verkstadstjänster. Vi är cirka 700 medarbetare runt om i Sverige och en del av Lantmännen - en koncern som verkar längs hela värdekedjan från jord till bord.
Det här kommer du att göra
Som Verkmästare ansvarar du för att planera, leda och följa upp arbetet i verkstaden och/eller i fält. Du säkerställer en effektiv, lönsam och kvalitativ verkstadsdrift genom tydlig arbetsledning, löpande dialog med serviceteknikerna och nära samarbete med platschef och övriga funktioner på anläggningen.
I rollen är du en viktig kontaktpunkt gentemot kunder och bidrar aktivt till att bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer. Du arbetar med uppföljning av arbetsorder, tidrapportering, fakturering, garanti- och reklamationsärenden samt säkerställer att arbetet utförs enligt tillverkarens anvisningar. Du är inte rädd för att kavla upp armarna och stötta i verkstaden när det behövs.
Du sätter mål, följer upp resultat och initierar förbättrings- och förändringsarbete, exempelvis kopplat till arbetssätt, effektivitet och kvalitet. Rollen innebär ett aktivt ledarskap där du motiverar, coachar och utvecklar teamet samt bidrar till en trygg och engagerande arbetsmiljö.
Tjänsten är placerad i Staffanstorp och du rapporterar till Platschef.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har
- Teknisk utbildning inom exempelvis motorfordon och/eller praktisk erfarenhet av arbete med tunga fordon
- Erfarenhet av att leda, planera och fördela arbete i en verkstads- eller serviceverksamhet
- Vana av kundkontakter och att arbeta i en service- och affärsnära roll
- God datorvana och erfarenhet av att arbeta i affärs- och verkstadssystem
- Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
- B-körkort
Du är
- Strukturerad och organiserad med förmåga att planera, prioritera och följa upp
- Trygg i ditt ledarskap och tydlig i din kommunikation
- Serviceinriktad och lösningsfokuserad med ett affärsmässigt förhållningssätt
- Prestigelös, ansvarstagande och bekväm med att fatta beslut i vardagen
- En lagspelare som skapar engagemang och goda samarbeten med både medarbetare och kunder
Du delar våra värderingar: Öppenhet, Helhetssyn och Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Vad vi erbjuder
Lantmännen är en stor internationell koncern och har en unik bredd i vår verksamhet. Detta innebär att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter med varierande inriktning för såväl specialister som generalister inom olika bolag och branscher i fler än 20 länder. Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill bidra till att medarbetare utvecklas och känner engagemang varje dag. Together we reimagine the world of grain!
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt, men senast den 18/1. I din ansökan har du möjlighet att bifoga ditt CV eller LinkedIn-profil. För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syftet att säkerställa en rättvis och träffsäker bedömning.
Observera att vi kommer att vara lediga under helgerna, vilket kan innebära något längre svarstider än vanligt under den perioden. Vi uppskattar ditt tålamod och återkommer så snart som möjligt efter årsskiftet. Vi är tillbaka på kontoret den 7 januari.
För slutkandidat kommer en bakgrundskontroll att genomföras. Har du frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta Acting Talent Acquisition Manager, Johanna Leijon på johanna.leijon@lantmannen.com
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.
Mer om Lantmännen Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmännen ek för
, https://lantmannen.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lantmännen Maskin Jobbnummer
9653665