Verifikationsingenjör inom komplettvagnsprovning
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2026-07-01
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Letar du efter en utmaning där du kan kombinera dina analytiska förmågor med en hel del praktiskt arbete med faktiska produkter? Tycker du det är roligt att få komma ut i fordonet, koppla upp mätutrustningen och känna på produkten på riktigt – istället för att bara sitta framför en skärm? Då har du kommit helt rätt!
Just nu letar vi på Infotiv efter en verifikationsingenjör för ett långsiktigt uppdrag hos en av våra stora fordonskunder i Göteborg. Som anställd hos oss blir du en del av en prestigelös och öppen gemenskap där vi stöttar och hjälper varandra i vardagen. Vår filosofi sammanfattas i ledorden "varmt hjärta och skarp hjärna". Det varma hjärtat innebär att vi sätter människan i centrum – hos oss ska du känna dig sedd, uppskattad och lyssnad på. Den skarpa hjärnan står för vår höga tekniska kompetens, där vi uppmuntrar nytänkande och egna initiativ. Vi vill att du ska kunna testa nya saker och växa i din yrkesroll, samtidigt som du har tryggheten i en stabil anställning med schyssta villkor och kollektivavtal via Almega.
De 4 viktigaste ansvarsområdena i rollen
Här är de områden som definierar rollen och som du kommer att lägga mest tid på:
Preppning och komplettvagnstestning: Du förbereder testobjekt och exekverar tester direkt i fordonet baserat på etablerade testprotokoll, med fokus på systemets elektriska egenskaper.
Mjukvaru- och hårdvarubaselines: Du uppdaterar, verifierar och säkerställer att både hårdvara och mjukvara håller rätt baseline inför testning.
Felsökning och logganalys: Du analyserar testresultat, gräver i loggar för att hitta grundorsaken till avvikelser samt skapar och hanterar felrapporter.
Teknisk kommunikation: Du paketerar dina testresultat pedagogiskt och kommunicerar avvikelser till nodägare, Product Owners och Release Managers för att öka förståelsen för eventuella brister.
Hur ser din utvecklingsresa ut?
Att jobba som konsult hos oss innebär att du får det bästa av två världar: ett spännande uppdrag i teknikens framkant hos vår kund, kombinerat med tryggheten och gemenskapen hos Infotiv.
Onboarding och stöttning: Under din första tid har du ett starkt stöd från både din chef och dina kollegor på Infotiv för att du ska komma in i rollen på ett tryggt sätt. Vi säkrar tillsammans med kunden att du får rätt introduktion till testmiljöerna, verktygen och fordonets elarkitektur.
Löpande dialog: Vi har en nära dialog och regelbundna avstämningar med både dig och kunden. Det gör vi för att säkerställa att uppdraget matchar dina förväntningar, att du trivs och att du har de verktyg du behöver för att lyckas i din vardag.
Kompetensutveckling: Parallellt med ditt uppdrag har du alltid Infotivs nätverk av skickliga ingenjörer i ryggen. Hos oss delar vi gärna med oss av kunskap, bollar komplexa problem och erbjuder kompetensutveckling så att du kan fortsätta växa i din yrkesroll.
Teamet och arbetssättet
Du blir en del av ett sammansvetsat team med andra skickliga test- och verifikationsingenjörer. Tillsammans har ni ett superviktigt uppdrag: att vara krockkudden mellan systemutvecklingen och slutkunden. Genom att kvalitetssäkra att de elektriska egenskaperna och mjukvaran lirar perfekt ihop i det färdiga fordonet, lägger ni grunden för en sömlös och säker kundupplevelse ute på vägarna.
Vi arbetar agilt med korta dagliga avstämningar och ett starkt fokus på kunskapsdelning. Teamet sitter nära kundens fysiska testfordon, och vi har en skön kultur där vi bollar idéer och hjälper varandra när komplexa fel dyker upp i loggarna.
Vem är du idag?
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har:
En högskole- eller masterexamen inom elektro, mekatronik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Några års erfarenhet från fordonsbranschen med integration och verifikation av inbyggda system (hårdvara och mjukvara), allra helst på komplettvagnsnivå.
Ett strukturerat och analytiskt arbetssätt – ditt sinne för ordning och reda är din drivkraft i testarbetet, och du älskar att hitta mönster i loggfiler.
En god kommunikativ förmåga där du på ett trevligt men effektivt sätt kan förklara avvikelser för olika intressenter.
B-körkort (EU) med god körvana (eftersom du kommer att testa i faktiska fordon) samt flytande engelska i tal och skrift.
Meriterande: Erfarenhet av verktyg som CANoe/CANalyser, Matlab/Simulink, skriptning i Python/CAPL eller en ISTQB-certifiering.Publiceringsdatum2026-07-01Så ansöker du
Låter det här som ditt nästa steg? Skicka in din ansökan redan idag då vi träffar kandidater löpande. Vi är extra nyfikna på din tekniska resa, vem du är när arbetsdagen är slut, och vad du drömmer om att utvecklas inom härnäst!
(Observera att vi som en del av vår rekryteringsprocess genomför drogtest och vi tar en kreditupplysning samt säkerhetsprövning vid behov).
Vi hoppas att du vill växa och utvecklas tillsammans med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infotiv AB
(org.nr 556552-9640), https://www.infotiv.se
411 17 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Infotiv Kontakt
Rekryteringsansvarig
Staffan Bernheim staffan.bernheim@infotiv.se +46709647202 Jobbnummer
9986728