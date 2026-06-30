Verifieringsingenjör
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-06-30
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker nu en person som kan jobba i vårt commissioning team (test, verifiering och validering) på Saab Dynamics. Här efterfrågas en person som har ingenjörsbakgrund och som är bra både på hårdvara och mjukvara, och som på systemnivå kan ha förståelse för de tekniska installationer som finns i projekten.
I rollen ingår dokumentframtagning så som testspecifikationer, testrapporter och instruktioner, baserade på den kravbild som finns för systemet. Kopplat till detta ingår det även att konfigurera våra egna och kundens system för test eller operativt bruk.
Du deltar också i projektrelaterade möten för att där kunna framföra tekniska aspekter som behöver tas hänsyn till. Man hjälper projekt att förstå vilka resurser som finns och vad som behöver tas fram.
Resor till kund förekommer regelbundet under året med god planering innan resan skall genomföras. Testerna genomförs i labbet innan dem därefter testas ute i kundmiljö. Därtill kommer felsökning som kan ske genom att granska eller förstå kod, felsöka signaler, använda oscilloskop samt kontrollera kablage mellan olika systemelement.
Du bör ha lätt att sätta dig in i uppgifter på egen hand genom att söka den information som behövs. Relaterat till detta bör du också kunna vara drivande i t.ex. felutredningar, analys av testresultat och dokumentation.
Du blir en del av vårt team där en god arbetsmiljö med stark framåtanda och nära samarbete gör att vi tillsammans når resultat som främjar såväl karriären som den personliga utvecklingen. Vi värnar om att vara en arbetsplats där gemenskap, mångfald, stimulerande arbetsuppgifter och trivsel står högt i kurs. Publiceringsdatum2026-06-30Profil
För att trivas i rollen bör du uppskatta kombinationen av att arbeta både kundnära och i team med dina kollegor. Arbetet ställer krav på att kunna strukturera, planera, förbereda tillsammans med teamet och sedan resa dit där driftsättningen sker.
Du bör vara flexibel och kunna arbeta självständigt vid behov. Det är en fördel om du kan omprioritera uppgifter och ta egna beslut för att färdigställa uppgifter i rätt ordning för att gynna projektet.
Du kommer att vara ett av Saab Dynamics ansikten utåt både mot kund och samarbetspartners. Det är därmed viktigt att du kan anpassa dig till olika personer och situationer för att agera professionellt och ansvarsfullt med integritet.
Vi söker dig som har:
Ingenjörsexamen inom t.ex systemteknik, elektronik, mätteknik, programvara eller likvärdigt utbildningsområde
Erfarenhet av verifiering, utprovning och tester av system
Goda kunskaper i engelska och svenska, tal och skrift
God systemvana och erfarenhet av att arbeta med felsökning i tex Linux och Windows
B-körkort
Meriterande om du har:
C-körkort
Kännedom om kommunikations-interface som Ethernet, RS-422 och liknande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
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581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9984750