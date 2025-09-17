Ventilationstekniker till spännande företag!
Professionals Nord Örebro AB / VVS-jobb / Örebro
2025-09-17
eller i hela Sverige
eller i hela Sverige
Ventilationstekniker till spännande företag i Örebro
Vill du vara en nyckelperson i ett sammansvetsat team där din kompetens gör skillnad? Nu söker vi för kund i Örebro en Ventilationstekniker som vill bidra till utvecklingen av deras kunders fastigheter och samtidigt växa i sin yrkesroll.Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Som Ventilationstekniker ansvarar du för drift och förebyggande underhåll av ventilationssystem. Du arbetar med service, ronderingar och felanmälningar samt bidrar med idéer för proaktivt underhåll och energieffektivisering. Arbetet sker i nära samarbete med förvaltare och kollegor i teamet.
I rollen ingår bland annat att:
Utföra service och underhåll av ventilationssystem
Planera och prioritera arbete tillsammans med teamet
Föreslå och genomföra förbättringsåtgärder
Delta i utvecklingsprojekt inom exempelvis OVK, styr- och reglerteknik
Dokumentera och återrapportera utfört arbete till kund
Vi söker dig som
Har utbildning inom VVS, fastighet eller ventilation
Har erfarenhet av service och underhåll av ventilationssystem
Kan läsa ritningar och justera luftmängder
Är lösningsorienterad, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta
Har B-körkort
Det är meriterande om du har OVK-behörighet eller erfarenhet inom styr- och reglerteknik.
Vi erbjuder
Du blir en del av ett företag med starkt fokus på hållbarhet och långsiktiga kundrelationer. Här får du goda utvecklingsmöjligheter, tillgång till utbildningar och en inkluderande arbetsmiljö där vi leder, levererar och bryr oss.
START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidPLATS: ÖrebroURVAL: Sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Örebro AB
(org.nr 559287-0454) Arbetsplats
PN Örebro Kontakt
Jesper Wingqvist jesper.wingqvist@pn.se Jobbnummer
9512966