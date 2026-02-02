Ventilationstekniker till HemmaPartner - Stockholm
HemmaPartner växer och söker nu ytterligare en ventilationstekniker till vårt team.
Hos oss står kvalitet, service och en god arbetsmiljö i fokus. Vi arbetar varje dag för att skapa ett bättre inomhusklimat för våra kunder, och söker nu dig som vill vara med och bidra med din kompetens inom ventilation.
HemmaPartner är i en expansiv fas och detta är en unik möjlighet för dig som vill komma in i ett bolag med stark tillväxt och stora framtidsplaner. Vi söker dig som är initiativtagande, lösningsorienterad och vill vara med och utveckla både arbetssätt, kundupplevelse och HemmaPartner som helhet. Här finns goda möjligheter att växa med företaget och på sikt ta större ansvar.
Som ventilationstekniker hos oss får du en varierande och praktisk roll där du arbetar med service, installation och drift av ventilationssystem - både självständigt och tillsammans med kollegor.
Som ventilationstekniker kommer du arbeta med varierande uppdrag ute hos kund. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Installation, service och underhåll av ventilationsanläggningar * Injustering och optimering av luftflöden * Kontroll och rengöring av ventilationskanaler * Dokumentation av utfört arbete i interna system * Kundkontakt på plats - du är företagets ansikte utåt
Som ventilationstekniker hos oss får du
• En trygg och utvecklande arbetsplats med stark gemenskap * Tjänstebil * Konkurrenskraftig lön * Varierande arbetsuppgifter - ingen dag är den andra lik * Möjlighet att växa i ett bolag med stora utvecklingsmöjligheter * Chansen att vara med på en expansiv resa där din insats gör skillnad
Vi söker dig som har:
• Utbildning inom VVS och ventilation, eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet * Erfarenhet av arbete som servicetekniker inom ventilation * B-körkort * Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift * En stark känsla för service och vilja att göra det lilla extra * God samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både självständigt och i team
Meriterande
• Erfarenhet av OVK-relaterade arbeten * Kunskap inom radon-, luft- och fuktmätningar * Certifiering som injusterare
Placeringsort: Stockholm Omfattning: Heltid - 08:00-17:00
Urval sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vid frågor, kontakta: Emma Andersson emma@hemmapartner.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
