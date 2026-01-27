Ventilationstekniker/Servicetekniker till AB Evelko
2026-01-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
, Enköping
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Sollentuna
Vill du arbeta med service, installation och underhåll av ventilationssystem i en framtidsbransch? Vi söker dig som vill vara med och bidra till ett hälsosammare inomhusklimat och skapa trygga miljöer för våra kunder. Hos oss arbetar du i ett engagerat team inom ventilation och service där din kompetens och vilja att utvecklas tas tillvara.
Om rollen I rollen som ventilationstekniker/servicetekniker ansvarar du för att installera, och serva ventilationssystem både hos företag och privatpersoner. Du arbetar både självständigt och i samarbete med kollegor och ställer höga krav på kvalitet och service. Arbetet är ibland fysiskt krävande och tunga moment förekommer. Vårt kontor ligger i Uppsala men vi har projekt i hela uppland.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga ventilationstekniska uppgifter inom service och underhåll
Hyresgästanpassningar
Kontinuerlig kontakt och uppföljning med kunder och leverantörer
Dokumentation av utförda arbeten och teknisk rapportering
Viss montage förekommer
Vi söker dig som
Har minst 5 års erfarenhet från liknande service arbeten (VVS Kyltekniker, Ventilation).
Har B-körkort
Är flytande i svenska i tal och skrift
Ventilationstekniks utbildning är önskvärt
För branschen relevanta certifikat (tex. Liftkort, Heta Arbeten m.m) är meriterande
God datorvana och erfarenhet av Office paketet.
Utdrag ur belastningsregistret kan krävas då vi i flera projekt är SUA -klassade.
Som person är du
Strukturerad och har god organisatorisk förmåga
Social, kommunikativ och serviceinriktad
Flexibel och kundfokuserad
Trygg i att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Varierande och spännande projekt inom ventilationsteknik
Kompetenta och hjälpsamma kollegor i en växande organisation
Möjlighet till utbildning och kompetensutveckling
Friskvård
Kollektivavtal
TjänstepensionOm företaget
AB Evelko är inriktade på energikrävande installationer i fastigheter inom el, styr och regler, VVS och ventilation. Bolaget grundades 2014 och omsätter idag runt 85 Msek med ca 45 st medarbetare. Vi är en del av Sparc Group som är en entreprenörsdriven koncern som samordnar och förvärvar bolag inom installationsbranschen. Tillväxten sker utifrån en gemensam drivkraft av ständig framåtrörelse där människans välmående och utveckling sätts i fokus. Visionen är att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparc Group AB (publ)
(org.nr 559320-0347) Arbetsplats
Sparc Group AB Kontakt
Annelie Lindblom annelie.lindblom@sparcgroup.se 0704903876 Jobbnummer
9708261