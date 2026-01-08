Ventilationstekniker/Servicetekniker till AB Evelko

Sparc Group AB (publ) / VVS-jobb / Upplands Väsby
2026-01-08


Vill du arbeta med service, installation och underhåll av ventilationssystem i en framtidsbransch? Vi söker dig som vill vara med och bidra till ett hälsosammare inomhusklimat och skapa trygga miljöer för våra kunder. Hos oss arbetar du i ett engagerat team inom ventilation och service där din kompetens och vilja att utvecklas tas tillvara.
Om rollen I rollen som ventilationstekniker/servicetekniker ansvarar du för att installera, och serva ventilationssystem både hos företag och privatpersoner. Du arbetar både självständigt och i samarbete med kollegor och ställer höga krav på kvalitet och service. Arbetet är ibland fysiskt krävande och tunga moment förekommer. Vårt kontor ligger i Uppsala men vi har projekt i hela uppland.

2026-01-08

Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga ventilationstekniska uppgifter inom service och underhåll

Hyresgästanpassningar

Kontinuerlig kontakt och uppföljning med kunder och leverantörer

Dokumentation av utförda arbeten och teknisk rapportering

Viss montage förekommer

Vi söker dig som
Har minst 5 års erfarenhet från liknande service arbeten (VVS Kyltekniker, Ventilation).

Har B-körkort

Är flytande i svenska i tal och skrift

Ventilationstekniks utbildning är önskvärt

För branschen relevanta certifikat (tex. Liftkort, Heta Arbeten m.m) är meriterande

God datorvana och erfarenhet av Office paketet.

Utdrag ur belastningsregistret kan krävas då vi i flera projekt är SUA -klassade.
Som person är du
Strukturerad och har god organisatorisk förmåga

Social, kommunikativ och serviceinriktad

Flexibel och kundfokuserad

Trygg i att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Varierande och spännande projekt inom ventilationsteknik

Kompetenta och hjälpsamma kollegor i en växande organisation

Möjlighet till utbildning och kompetensutveckling

Friskvård

Kollektivavtal

Tjänstepension

Om företaget
AB Evelko är inriktade på energikrävande installationer i fastigheter inom el, styr och regler, VVS och ventilation. Bolaget grundades 2014 och omsätter idag runt 85 Msek med ca 45 st medarbetare. Vi är en del av Sparc Group som är en entreprenörsdriven koncern som samordnar och förvärvar bolag inom installationsbranschen. Tillväxten sker utifrån en gemensam drivkraft av ständig framåtrörelse där människans välmående och utveckling sätts i fokus. Visionen är att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen.
Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sparc Group AB (publ) (org.nr 559320-0347)

Arbetsplats
Sparc Group AB

Kontakt
Annelie Lindblom
annelie.lindblom@sparcgroup.se
0704903876

Jobbnummer
9674755

