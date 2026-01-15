Ventilationstekniker Bravida Åre
2026-01-15
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
, Östersund
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
Vill du kombinera ett spännande tekniskt arbete med möjligheten att arbeta i hjärtat av fjällvärlden? Nu söker vi en ventilationstekniker till Bravida Åre - en roll där du får frihet, ansvar och chansen att bli en del av vårt starka team. Hos oss gör vi jobbet ordentligt och har kul på vägen!"
Ditt nya jobb
Som ventilationstekniker hos oss arbetar du självständigt med varierande serviceuppdrag - ingen dag är den andra lik. Du planerar, samordnar och utför service åt våra kunder i Åre med omnejd. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Service och underhåll av ventilationssystem i fastigheter och anläggningar
• Driftsättning av ventilationssystem
• Stöd vid OVK-besiktningar
• Daglig kontakt med kunder
• Förslag på förbättringar av ventilationssystem
• Helhetsansvar för mindre projekt
Arbetet innebär både teknisk problemlösning och nära kontakt med beställare, konsulter och leverantörer. Du blir en viktig del av vårt team och ansvarar för att varje uppdrag utförs med hög kvalitet och säkerhet.

Publiceringsdatum2026-01-15

Om företaget
Ventilationsavdelningen i Östersund/Åre är ett sammansvetsat gäng med 31 tekniker/montörer, serviceledare, projektledare, administratör och avdelningschef. Vi samarbetar tätt med våra kollegor inom el, VS, automation och energi - tillsammans tar vi oss an spännande projekt som ofta omfattar flera teknikområden. Hos oss får du en trygg arbetsplats, trevliga kollegor och möjlighet att utvecklas i en miljö där kompetens och arbetsglädje värderas högt.Bakgrund
Vi söker dig som har:
• Teknisk utbildning och erfarenhet från ventilationsyrket
• B-körkort
Meriterande är erfarenhet av OVK-besiktningar.
Som person är du engagerad, driven och har ett genuint intresse för teknik och service. Du är social, samarbetsvillig och ser möjligheter i det dagliga arbetet.
Bravida som arbetsgivare
På Bravida är vi stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 och är hjärtat i vår organisation. Tillsammans levererar vi de mest energieffektiva tekniska lösningarna. Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för en mer hållbar framtid. Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en säker och inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna och uppskattade. Din säkerhet kommer först, alltid.
Genom våra interna utbildningar erbjuder vi utvecklingsmöjligheter, och i vår starka gemenskap hjälper vi varandra att lyckas. Som en del av vårt team får du chansen att utvecklas både personligt och professionellt. Vi är stolta över att vara ett av Nordens ledande företag inom vår bransch, vilket ger oss möjlighet att erbjuda förmåner som exempelvis förmånliga pensionsavtal, friskvårdsbidrag och vidareutbildning. Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida här.
Intresserad?
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum 1 februari 2026. Skicka in ditt CV och personliga brev via knappen Ansök nedan. Har du frågor? Hör av dig!
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekrytering.

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravida Sverige AB
(org.nr 556197-4188), http://www.bravida.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Avdelningschef
Fredrik Alcén fredrik.alcen@bravida.se 0730 - 28 55 54 Jobbnummer
9685126