Ventilationstekniker!

Missions AB / VVS-jobb / Stockholm
2026-07-02


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Vi söker nu fler ventilationstekniker! I denna tjänst arbetar du enbart i Stockholm, inga långa resor till andra städer.

Publiceringsdatum
2026-07-02

Arbetsuppgifter
Installation, service och underhåll av ventilationssystem

Injustering och optimering av luftflöden

Kontroll och rengöring av ventilationskanaler

Dokumentation av utfört arbete

Kundkontakt ute på plats - du är vårt ansikte utåt

Vad får du av oss:

En trygg arbetsplats med bra kollegor och stark laganda

Konkurrenskraftig lön

Varierande arbetsdagar

Möjlighet att utvecklas och växa i din roll

Vem är du?

Har utbildning inom VVS/ventilation eller motsvarande erfarenhet

Har arbetat med service inom ventilation tidigare

Har B-körkort

TAlar och skriver svenska obehindrat

Gillar att ta ansvar, lösa problem och ge bra service

Meriterande:

Erfarenhet av OVK, radon-eller fuktmätningar

Certifiering inom injustering

Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms. Håll koll på mobilen efter ansökan.
Vid frågor, mejla info@missions.se
Ansök idag – urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7557508-2083422".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Missions AB (org.nr 559411-4307), https://www.jobb.missions.se
Tranebergsvägen 33 (visa karta)
167 45  BROMMA

Arbetsplats
missions

Jobbnummer
9990271

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