Senior servicetekniker ventilation
Självständigt arbete Stockholm/Mälardalen
För kunds räkning söker vi nu en senior servicetekniker till ett mindre, specialistinriktat bolag inom ventilation. Företaget arbetar leverantörsoberoende och fokuserar på service, felsökning och optimering av ventilationssystem hos fastighetsägare och företag.
Rollen passar dig som är trygg i din yrkesroll och vill arbeta självständigt med tekniskt kvalificerade uppdrag och korta beslutsvägar.
Om rollen
Som ventilationstekniker arbetar du självständigt och ibland i team med:

Styr- och reglerteknik för ventilationssystem

Driftsättning och injustering av ventilationsanläggningar

Felsökning, optimering och åtgärder i befintliga system

Service, underhåll och teknisk support

Kontakt med kunder, fastighetsägare och projektledare

Majoriteten av uppdragen finns i Stockholm och Mälardalen.
Placering
Företaget utgår från Bålsta

Möjlighet att utgå hemifrån för rätt person

Resor sker främst inom Stockholm

Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som ventilationstekniker

Är kunnig inom styr- och reglerteknik

Har god vana av driftsättning, injustering och felsökning

Förstår helheten i ventilationssystem och energiflöden

Arbetar strukturerat, lösningsorienterat och självständigt

Har B-körkort

Behärskar svenska i tal och skrift

Meriterande
OVK-behörighet eller erfarenhet av OVK-besiktningar

Erfarenhet av fastighetsautomation

Kunskap inom energieffektivisering

Vi erbjuder
Ett mindre och specialistinriktat bolag

Stor frihet under ansvar

Självständigt och tekniskt kvalificerat arbete

Konkurrenskraftiga villkor anpassade efter erfarenhet och kompetens

Korta beslutsvägar och prestigelös kultur

Löneläge: 36.000-42.000 beroende på erfarnhet.

