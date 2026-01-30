Ventilationstekniker
2026-01-30
Senior servicetekniker ventilation
Självständigt arbete Stockholm/Mälardalen
För kunds räkning söker vi nu en senior servicetekniker till ett mindre, specialistinriktat bolag inom ventilation. Företaget arbetar leverantörsoberoende och fokuserar på service, felsökning och optimering av ventilationssystem hos fastighetsägare och företag.
Rollen passar dig som är trygg i din yrkesroll och vill arbeta självständigt med tekniskt kvalificerade uppdrag och korta beslutsvägar.
Om rollen
Som ventilationstekniker arbetar du självständigt och ibland i team med:
Styr- och reglerteknik för ventilationssystem
Driftsättning och injustering av ventilationsanläggningar
Felsökning, optimering och åtgärder i befintliga system
Service, underhåll och teknisk support
Kontakt med kunder, fastighetsägare och projektledare
Majoriteten av uppdragen finns i Stockholm och Mälardalen.
Placering
Företaget utgår från Bålsta
Möjlighet att utgå hemifrån för rätt person
Resor sker främst inom Stockholm
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som ventilationstekniker
Är kunnig inom styr- och reglerteknik
Har god vana av driftsättning, injustering och felsökning
Förstår helheten i ventilationssystem och energiflöden
Arbetar strukturerat, lösningsorienterat och självständigt
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande
OVK-behörighet eller erfarenhet av OVK-besiktningar
Erfarenhet av fastighetsautomation
Kunskap inom energieffektivisering
Vi erbjuder
Ett mindre och specialistinriktat bolag
Stor frihet under ansvar
Självständigt och tekniskt kvalificerat arbete
Konkurrenskraftiga villkor anpassade efter erfarenhet och kompetens
Korta beslutsvägar och prestigelös kultur
