Boldrup Klimat AB är ett stabilt familjeföretag på uppåtgående som nu söker ny personal.
Gillar du att jobba praktiskt och har du ett intresse för teknik? Som ventilationstekniker på Boldrup klimat AB får du arbeta med effektiva och miljömedvetna installationer och underhållande service
Bli experten inom ventilation och bli en del av ett familjeföretag som är villiga att satsa på just dig! Sök tjänsten redan idag! Urval sker löpande
Information om uppdraget
Boldrup Klimat AB söker nu ventilationstekniker. Fastigheterna som du kommer arbeta med kan vara allt ifrån kommersiella fastigheter, bostadsrättsföreningar till mindre privatbostäder. Uppdragen är ofta omväxlande och varierande. I rollen som ventilationstekniker kommer du ha mycket kundkontakt och samarbeta tillsammans med andra branschkollegor.Publiceringsdatum2025-12-21Dina arbetsuppgifter
Som ventilationstekniker är vår målsättning att du kommer kunna arbeta självständigt med att planera, samordna och utföra serviceuppdrag och övrigt driftunderhåll. I ett första skede är arbetsuppgifterna främst att utföra service, injustering och rengöring inom ventilation.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har stort intresse för teknik och har erfarenhet (inget krav) av att jobba praktiskt med injusteringar av luftflöden i ventilationsanläggningar. Vidare ser vi det som meriterande om du har utbildning inom el, ventilation, energi eller annan teknisk utbildning. Eftersom arbetsplatserna är i Stockholm med omnejd förutsätter vi att du har körkort B. Vi ser att du obehindrat kan kommunicera på både svenska och till viss del engelska.
Som person är du strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du sätter upp rimliga deadlines och håller dessa. Du kommer att arbeta direkt mot våra kunder och det är därför viktigt att du har känsla för service. Då du kommer att arbeta mycket självständigt ser vi att du är självgående och tar ansvar för din uppgift. Du har förmåga att förstå konsekvenser av olika lösningsförslag och hittar den mest effektiva lösningen
Övrig information
Start: Snarast
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm / MälardalenAnställningsvillkor
Tjänsten är på heltid med 6 månaders provanställning. Som medarbetare på företaget är du försäkrad under arbetstid och får lagstadgad tjänstepension. Arbetsgivaren står för arbetskläder och tjänstebil.
Arbetstid 08-17. Storstockholm är din arbetsplats och din arbetsdag börjar och slutar för det mesta ute på fältet.
Välkommen med din ansökan. Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökanden till tjänsten! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
