Ventilationsprojektör (VE) till Cretec i Växjö
2026-04-16
Arbetar du idag med ventilationsprojektering och är nyfiken på en miljö där dina tekniska lösningar får större genomslag i projekten?
Hos Cretec arbetar projektering och produktion nära varandra, vilket skapar korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka tekniska lösningar i praktiken. Här finns en kultur där teknik diskuteras öppet och där projektörer ges ett tydligt mandat i de tekniska vägvalen.
Vi stärker nu vårt team i Växjö och söker en Ventilationsprojektör (VE) som uppskattar ett nära samarbete mellan teknikdiscipliner och vill arbeta i en organisation där kvalitet och genomförbarhet går hand i hand.
Som ventilationsprojektör hos oss arbetar du med projektering av ventilationssystem i nära samarbete med projektledare, beställare och entreprenörer. Rollen innebär ett aktivt deltagande i projekten där tekniska lösningar diskuteras och utvecklas tillsammans med kollegor inom ventilation, styr och VVS.
Du arbetar parallellt med flera projekt och är involverad från tidiga skeden fram till färdiga bygghandlingar. Tack vare den nära kopplingen till produktionen får du kontinuerlig återkoppling på dina lösningar, vilket bidrar till både teknisk kvalitet och professionell utveckling.
I rollen kommer du exempelvis att:
• Projektera ventilationssystem från systemhandling till bygghandling
• Ta fram ritningar och tekniska lösningar i CAD/BIM-miljö
• Dimensionera ventilationslösningar utifrån funktion, ekonomi och hållbarhet
• Samverka med projektledare, beställare och entreprenörer
• Delta i tekniska möten och bidra till effektiva lösningar
• Arbeta med ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA)
• Ta fram granskningshandlingar och dokumentation
• Bidra till utveckling av arbetssätt och tekniska lösningar
Du arbetar vanligtvis i 1-4 projekt parallellt beroende på storlek och komplexitet.Profil
Vi söker dig som arbetar med ventilationsprojektering idag, eller har relevant erfarenhet inom området, och som vill fortsätta utvecklas i en tekniskt orienterad roll. Hos oss anpassas ansvar och projekt efter din erfarenhet och kompetensnivå.
Vi tror att du har:
• erfarenhet av projektering inom ventilation
• kunskap i MagiCAD, Revit, AutoCAD eller liknande verktyg
• förståelse för installationssamordning
• god svenska i tal och skrift
• intresse för tekniska lösningar och problemlösning
Meriterande:
• erfarenhet av BIM-projektering
• bakgrund inom VVS eller ventilation
• erfarenhet av att arbeta i projektform
För att trivas hos oss tror vi att du uppskattar samarbete och teknisk dialog med både kollegor och kunder. Du är trygg i dina bedömningar, strukturerad i ditt arbetssätt och har förmåga att hantera flera parallella projekt med bibehållen kvalitet. Vi tror också att du har ett genuint teknikintresse och drivs av att ta fram lösningar som fungerar i praktiken, samtidigt som du bidrar till ett öppet och kunskapsdelande samarbete i teamet.
Vi erbjuder dig
Hos Cretec får du möjlighet att arbeta i en organisation där projektering och genomförande sker i nära samarbete. Den täta dialogen mellan projektörer, projektledare och produktion skapar god förståelse för helheten och gör att tekniska lösningar snabbt kan förankras och utvecklas vidare. Det innebär att du som projektör får större möjlighet att påverka tekniska vägval och arbeta med lösningar som fungerar hela vägen från ritning till färdig installation.
Arbetssättet bidrar till genomtänkta och kostnadseffektiva lösningar utan onödig komplexitet och skapar en arbetsvardag där teknik och kvalitet står i fokus. Hos oss finns en tydlig ambition att ligga i framkant inom digitalisering, automation och effektiva arbetssätt.
Du blir en del av teknikorganisationen som består av 14 kollegor med kompetens inom ventilation, styr och VS, där kunskapsutbyte och samarbete är en naturlig del av vardagen. Vi erbjuder även en trivsam arbetsmiljö i nya och fräscha kontorslokaler där du har eget kontorsrum.
Hos Cretec får du:
• arbeta nära genomförandet och se hur dina tekniska lösningar fungerar i praktiken
• påverka tekniska vägval tidigt i projekten
• nära samarbete mellan projektering, projektledning och produktion
• ett tekniknära arbete med stort inflytande
• möjlighet att utvecklas vidare inom projektering eller mot projektledning
• en organisation som satsar på digitalisering och teknisk utveckling
• kompetenta kollegor med hög teknisk nivå
• nya och fräscha kontorslokaler med eget kontorsrum
• korta beslutsvägar och nära dialog i projekten
• flexibla arbetstider
• goda anställningsvillkor
Övrig information
Placering: Växjö
Omfattning: Heltid
Start: enligt överenskommelse
Vi har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekrytering. Ansökan sker via Maxkompetens hemsida. Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Nathalie Stjärned på telefon 073-320 56 35 eller via e-post nathalie.stjarned@maxkompetens.se
Urval och intervjuer sker löpande. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Med hänsyn till GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post. All dialog hanteras självklart med full konfidentialitet.
CRETEC är ett ägarlett teknikföretag med verksamhet inom VS, ventilation, styr och projektering. Genom att kombinera projektering och utförande inom samma organisation skapar CRETEC effektiva, hållbara och väl genomtänkta lösningar för sina kunder.
Bolaget har kontor i Växjö, Jönköping, Gislaved, Halmstad och Kalmar och arbetar i nära samarbete mellan orterna för att ta tillvara kompetens och erfarenhet. Med hög teknisk kompetens och ett stort engagemang i varje projekt strävar CRETEC efter att leverera lösningar som är rätt dimensionerade - både tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt.
Kulturen präglas av samarbete, korta beslutsvägar och en vilja att ständigt utveckla både teknik och arbetssätt. CRETEC vill ligga i framkant inom energieffektiva system och modern fastighetsteknik, där styrning och optimering av installationer blir en allt viktigare del av helheten.
