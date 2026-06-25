Ventilationsprojektör (VE) till Cretec i Växjö
Maxkompetens Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Växjö Visa alla maskiningenjörsjobb i Växjö
2026-06-25
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Vill du utvecklas tillsammans med några av regionens mest erfarna projektörer?
Du kanske har arbetat några år med ventilationsprojektering och känner att det börjar bli dags för nästa steg.
Kanske söker du större variation, närmare samarbete med produktionen eller möjligheten att påverka de tekniska lösningarna hela vägen från idé till färdig installation.
Hos Cretec får du inte bara projektera – du blir en del av ett teknikteam där kunskap delas, idéer diskuteras och där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor inom ventilation, styr och VS.
Vi söker nu en ventilationsprojektör som vill växa i rollen och bli en viktig del av vår fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som ventilationsprojektör hos Cretec arbetar du med projektering av ventilationssystem i nära samarbete med projektledare, beställare och våra egna entreprenörer. Eftersom projektering och produktion finns inom samma organisation får du en unik möjlighet att följa projekten hela vägen och se hur dina tekniska lösningar fungerar i praktiken.
Hos oss blir projektering inte en isolerad funktion. Vi diskuterar tekniska lösningar tillsammans, utmanar varandra och hjälps åt för att hitta den bästa lösningen för både kunden och projektet.
Ansvar och projekt anpassas efter din erfarenhet. Har du arbetat några år finns goda möjligheter att successivt ta större ansvar i takt med att du utvecklas.
Exempel på arbetsuppgifter
•Projektera ventilationssystem från systemhandling till bygghandling
•Dimensionera ventilationslösningar utifrån funktion, ekonomi och hållbarhet
•Arbeta i MagiCAD, Revit och AutoCAD
•Delta i tekniska möten tillsammans med kunder och övriga projektmedlemmar
•Samverka nära projektledare, styrprojektörer och VS-projektörer
•Ta fram tekniska handlingar och dokumentation
•Bidra till utveckling av tekniska lösningar och arbetssätt
Du arbetar vanligtvis i flera projekt parallellt där storlek och komplexitet varierar.Profil
Vi tror att du redan arbetar med ventilationsprojektering eller har några års erfarenhet från utbildning inom området och nu vill fortsätta utvecklas tillsammans med kunniga kollegor.
Du behöver inte kunna allt från början. Det viktigaste är att du har ett genuint teknikintresse, vill utvecklas och uppskattar att samarbeta med andra.
Vi tror att du har:
•erfarenhet av ventilationsprojektering
•kunskap i MagiCAD, Revit, AutoCAD eller liknande program
•god teknisk förståelse
•goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
•B-körkort
Meriterande är erfarenhet av BIM-projektering, installationssamordning eller entreprenadprojekt.
Som person tror vi att du är nyfiken, strukturerad och lösningsorienterad. Du uppskattar dialog med både kollegor och kunder och trivs i en miljö där man hjälper varandra och delar med sig av sin kunskap.
Vi erbjuder dig
Hos Cretec får du möjlighet att arbeta i en organisation där projektering och genomförande sker i nära samarbete. Den täta dialogen mellan projektörer, projektledare och produktion skapar god förståelse för helheten och gör att tekniska lösningar snabbt kan förankras och utvecklas vidare. Det innebär att du som projektör får större möjlighet att påverka tekniska vägval och arbeta med lösningar som fungerar hela vägen från ritning till färdig installation.
Arbetssättet bidrar till genomtänkta och kostnadseffektiva lösningar utan onödig komplexitet och skapar en arbetsvardag där teknik och kvalitet står i fokus. Hos oss finns en tydlig ambition att ligga i framkant inom digitalisering, automation och effektiva arbetssätt.
Du blir en del av teknikorganisationen som består av 14 kollegor med kompetens inom ventilation, styr och VS, där kunskapsutbyte och samarbete är en naturlig del av vardagen. Vi erbjuder även en trivsam arbetsmiljö i nya och fräscha kontorslokaler där du har eget kontorsrum.
Hos Cretec får du:
•arbeta tillsammans med mycket erfarna projektörer och teknikspecialister
•utvecklas i takt med din egen ambition
•stort tekniskt inflytande i projekten
•korta beslutsvägar och nära samarbete med produktionen
•varierande projekt inom både offentliga och privata verksamheter
•möjlighet att utvecklas mot större tekniskt ansvar över tid
•nya och moderna kontorslokaler med eget kontorsrum
•flexibla arbetstider
•goda anställningsvillkor
Övrig information
Placering: Växjö
Omfattning: Heltid
Start: enligt överenskommelse
Vi har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekrytering. Ansökan sker via Maxkompetens hemsida. Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Nathalie Stjärned på telefon 073-320 56 35 eller via e-post nathalie.stjarned@maxkompetens.se
. Under semesterperioden så hör du med fördel av dig till Maxkompetens Växjö på tel: 0470-72 33 88.
Urval och intervjuer sker löpande. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Med hänsyn till GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post. All dialog hanteras självklart med full konfidentialitet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Maxkompetens
På Maxkompetens matchar vi människor med möjligheter. Sedan 2003 har vi hjälpt över 26 000 personer vidare i arbetslivet genom rekrytering, bemanning och HR-stöd.
Vi är specialister inom bland annat teknik, IT, industri, ekonomi, bygg och fastighet och arbetar långsiktigt tillsammans med både kandidater och kunder.Företaget
CRETEC är ett ägarlett teknikföretag med verksamhet inom VS, ventilation, styr och projektering. Genom att kombinera projektering och utförande inom samma organisation skapar CRETEC effektiva, hållbara och väl genomtänkta lösningar för sina kunder.
Bolaget har kontor i Växjö, Jönköping, Gislaved, Halmstad och Kalmar och arbetar i nära samarbete mellan orterna för att ta tillvara kompetens och erfarenhet. Med hög teknisk kompetens och ett stort engagemang i varje projekt strävar CRETEC efter att leverera lösningar som är rätt dimensionerade – både tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt.
Kulturen präglas av samarbete, korta beslutsvägar och en vilja att ständigt utveckla både teknik och arbetssätt. CRETEC vill ligga i framkant inom energieffektiva system och modern fastighetsteknik, där styrning och optimering av installationer blir en allt viktigare del av helheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
(org.nr 556647-6957)
Taptogränd 6 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cretec Installation AB Kontakt
Nathalie Stjärned nathalie.stjarned@maxkompetens.se 0733205635 Jobbnummer
9978443