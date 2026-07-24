Ventilationsprojektör
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-07-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett komplext projekt där en större underjordisk garageanläggning ska färdigställas. Fokus ligger på ventilations- och brandgasevakueringsprojektering i en miljö där tidigare handlingar behöver uppdateras, kvalitetssäkras och anpassas till dagens produkter, lösningar och krav.
Du arbetar nära beställaren och blir en viktig expert i både projekteringsfasen och byggskedet. Uppdraget omfattar att se över befintliga bygghandlingar, rätta fel och brister från tidigare etapper samt säkerställa att handlingarna håller rätt kvalitet inför utförandeentreprenad. Du behöver också ta hänsyn till gränssnitt mot angränsande arbeten och tydliga avlämningspunkter där andra verksamheter påverkar projektet.
Det här är en roll för dig som gillar tekniskt ansvar, tydlig påverkan och projekt där du får kombinera projektering, samordning och kvalitetssäkring i en utmanande miljö.
ArbetsuppgifterDu projekterar ventilations- och brandgasevakueringsanläggning för utförandeentreprenad.
Du granskar och uppdaterar tidigare framtagna handlingar så att de är korrekt upprättade och följer lagkrav.
Du tar fram och färdigställer bygghandlingar med status förfrågningsunderlag.
Du arbetar med projektering i 3D och levererar modeller och ritningar enligt beställarens projekteringsmanual.
Du deltar i krocktester och bidrar med modeller för samordning mellan discipliner.
Du stöttar i byggskedet genom att besvara tekniska frågor från entreprenören.
Du hanterar gränsdragningar mot angränsande arbeten och säkerställer tydliga avlämningspunkter i handlingarna.
Du kan även bidra i utredningsuppdrag inom andra tekniska projekt hos kunden.
Krav5 års erfarenhet av ventilationsprojektering.
Dokumenterad utbildning som VVS-projektör, civilteknisk utbildning eller likvärdigt.
Dokumenterad utbildning i AMA VVS & Kyla.
Dokumenterad erfarenhet av ventilationsprojektering i 3D.
Erfarenhet av minst 3 genomförda ventilationsprojekteringar i utförandeentreprenad de senaste 5 åren, varav minst ett av jämförbar storlek och komplexitet.
Erfarenhet av projektering som avsett antingen förfrågningsunderlag eller bygghandling.
Du kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift, eftersom all kommunikation och dokumentation sker på svenska.
MeriterandeDu är insatt i BEAst PDF-Guidelines, Namnruta, Hänvisningar i handlingar, Helplansritning och Effektivare Granskning.
Du har erfarenhet från uppdrag som avser parkeringsanläggning, garage eller liknande objekt.
Du har erfarenhet av underjordiska parkeringsgarage.
Du är insatt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter relevanta för projekteringsskedet, särskilt AFS 2023:3 om projektering och byggarbetsmiljösamordning.
Du har erfarenhet som uppdragsansvarig eller uppdragsledare inom installationsteknik eller motsvarande tekniskt område.
Du har erfarenhet av att leda konsultuppdrag enligt ABK 09 och kvalitetssäkra handlingar på övergripande teknisk nivå.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8117875-2114310". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10010624