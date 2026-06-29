Ventilationsmontör till Teknisk Fastighetsservice AB
Teknisk Fastighetsservice I Norrland Aktiebolag / VVS-jobb / Örnsköldsvik Visa alla vvs-jobb i Örnsköldsvik
2026-06-29
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Ventilationsmontör till Teknisk Fastighetsservice
Har du erfarenhet inom service eller montagearbete med inriktning mot ventilation? Då kan jobbet som ventilationsmontör på Teknisk Fastighetsservice vara något för dig!
Om Teknisk Fastighetsservice
Teknisk Fastighetsservice AB, TFS, är ett Norrlandsbaserat företag som sköter underhåll och utveckling av fastigheter hos kunder som är fastighetsägare och nyttjare inom industri, offentlig och kommersiell verksamhet. Företaget är verksamt inom service och förebyggande underhåll inom fastighetstekniska installationer för ventilation, värme, kyla, el och automation. Verksamheten är belägen i Norrland med kontor på 16 orter från Uppsala i söder till Luleå i norr och med huvudkontor i Sundsvall. TFS ingår i koncernen Fenix Holding AB med nära 500 medarbetare, varav ca 250 är anställda i TFS.
Om tjänsten
I rollen som ventilationsmontör kommer du till största del arbeta självständigt ute på fältet i många olika typer av serviceuppdrag. Arbetsuppgifterna består av kvalificerade serviceåtaganden, underhåll, felsökning, reparation, samt ny-och ombyggnationer. Arbetet innefattar såväl planerade som mer akuta jobb och är variationsrikt med många sociala kontaktytor. Som ventilationsmontör kommer du att planera, samordna och utföra service och montagearbeten åt våra olika kunder. Dina arbetsuppgifter kommer främst bestå av:
Servicearbete och montagearbeten inom ventilation
Felsökningar, åtgärdsförslag, ny- och ombyggnation
Daglig kontakt med våra kunder
I rollen som ventilationsmontör är du TFS ansikte utåt och en viktig kontakt för våra kunder då du blir en del av att skapa framtidens fastighetsteknik.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet inom service eller montagearbete med inriktning ventilation, meriterande är om du innehar OVK-behörighet eller erfarenhet inom styr- och reglerteknik. För att klara rollen som ventilationsmontör är B-körkort ett krav. Vi tror att du som söker har ett teknikintresse, är trygg och har självförtroende i kontakten med nya människor. Dessutom har du en god anpassningsförmåga och ett naturligt driv som präglar ditt arbetssätt. Vi tror vidare att du trivs att arbeta i ett klimat där den ena dagen inte är den andra lik med fokus på att hitta lösningar för våra kunder. Slutligen trivs du att vara en del av ett lag där vardagen präglas av ordning & reda, tydlighet och trivsel.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställning: Tillsvidare
Ort: Örnsköldsvik
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande
Kontakt: Mikael Nilsson, Platschef, 070-327 64 46
Skicka din ansökan till rekrytering@fenixholding.se
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Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: rekrytering@fenixholding.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teknisk Fastighetsservice i Norrland Aktiebolag
(org.nr 556473-3102)
Slalomvägen 18 (visa karta
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891 30 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknisk Fastighetsservice AB Jobbnummer
9983347