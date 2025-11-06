Ventilationsmontör till spännande uppdrag i Uppsala
Tre Kronor rekrytering & Bemanning / VVS-jobb / Uppsala Visa alla vvs-jobb i Uppsala
2025-11-06
Just nu söker vi både ledande montörer och ventilationsmontörer som vill vara en del av varierande projekt och uppdrag. Vi välkomnar både dig med flerårig erfarenhet i en arbetsledande roll och dig som är i början av din karriär och vill utvecklas i yrket.
Här får du arbeta med moderna ventilationslösningar i både nyproduktion och ombyggnadsprojekt tillsammans med ett engagerat team som värdesätter kvalitet, gemenskap och utveckling.
Om uppdraget
Som ventilationsmontör kommer du att:
Utföra ventilationsmontage självständigt eller i team
Säkerställa hög kvalitet och effektivt utförande i projekt
Bedöma materialbehov och använda verktyg på ett säkert och korrekt sätt
Ha löpande dialog med beställare och projektledare kring framdrift och eventuella avvikelser
Bidra till teknisk problemlösning och god kundkontakt
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som ventilationsmontör, gärna i ledande roll eller är i början av din karriär med stort teknikintresse
Har kompetens inom el, rör eller styr- och reglerteknik (meriterande)
Har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Innehar B-körkort
Har grundläggande datorvana
Vår kund erbjuder
Hos vår kund får du en trygg arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter, engagerade kollegor och möjlighet att bidra till framtidens hållbara byggnader. Du erbjuds bland annat:
Goda karriär och utvecklingsmöjligheter
Trygg anställning med bra arbetsvillkor
Kollegial kultur där man stöttar och lär av varandra
Förmåner såsom pension, försäkringar, restidsersättning och friskvårdsbidrag
Om Tre Kronor Rekrytering
Rekryteringen hanteras av Tre Kronor Rekrytering - specialister inom headhunting för teknik-, industri- och fastighetsbranschen.
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!

Skicka ditt CV till Jobb@trekronorrekrytering.se
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Skicka ditt CV till Jobb@trekronorrekrytering.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: Jobb@trekronorrekrytering.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ventilationsmontör Uppsala". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tre Kronor rekrytering & Bemanning Jobbnummer
9592750