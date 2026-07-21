Ventilationsmontör
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2026-07-21
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Är du en rutinerad ventilationsmontör som vill ha stabila uppdrag, schysta villkor och kollegor som kan sitt yrke? Då ska vi ses. Ventmek i Göteborg AB växer och söker nu två montörer till kommande projekt i Göteborgsområdet.
Om jobbet
Du monterar ventilationssystem på byggarbetsplatser i eller runt Göteborg – i både nyproduktion och ombyggnation. Du jobbar tillsammans med andra rutinerade montörer på uppdrag hos etablerade aktörer i byggbranschen.
Vi tror att du
Har erfarenhet av ventilationsmontage (krav)
Är självgående men trivs i ett team
Är noggrann, ansvarstagande och håller det du lovar
Tar stolthet i ett välgjort jobb och passar tider
Meriterande
B-körkort
Vana av ritningsläsning
Erfarenhet från större entreprenader
Därför Ventmek
Vi är ett bemanningsbolag specialiserat på ventilation och samarbetar med etablerade aktörer i byggbranschen. Hos oss blir du inte ett nummer i mängden – vi matchar dig med rätt uppdrag efter din kompetens och finns där när du behöver oss. Vi erbjuder kollektivavtalsenliga villkor och konkurrenskraftig lön.
Praktiskt
Placering: Göteborg med omnejd
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Start: Enligt överenskommelse
Låter det som du?
Skicka några rader om dig själv och din erfarenhet till anton@ventmek.eu
. Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan. Har du frågor? Maila Anton på anton@ventmek.eu
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: anton@ventmek.eu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ventmek i Göteborg AB
(org.nr 559317-4021) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10007895