Ventilationsmontör
Lindab Sverige AB / VVS-jobb / Mölndal Visa alla vvs-jobb i Mölndal
2026-06-17
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Crenna är Sveriges ledande tillverkare av rektangulära ventilationskanaler och har i över 30 år utvecklat, producerat och marknadsfört rektangulära ventilationsprodukter. Vi har idag tillverkning på fyra orter och är totalt ca 110 medarbetare. Sedan 2020 är Crenna ett helägt dotterbolag till Lindab Sverige AB och ingår i den internationella Lindab koncernen.
Våra kunder är ventilationsentreprenörer och för att kunna erbjuda dem en helhetslösning kompletterar vi vår tillverkning med montagetjänster som stöd i deras projekt. Nu söker vi ventilationsmontörer till kommande projekt i Göteborg som vill representera ett starkt varumärke med högkvalitativa produkter och bidra till Crennas fortsatta tillväxt.
Om rollen
Som ventilationsmontör hos Crenna arbetar du med montage av ventilations- och luftbehandlingsutrustning på plats ute hos våra kunder. Du ansvarar för att arbetet utförs med hög kvalitet och enligt gällande krav och föreskrifter.
Montageverksamheten är en viktig del av vårt erbjudande och gör det möjligt för oss att leverera kompletta lösningar till våra kunder. Du kommer att arbeta i team tillsammans med kollegor i projekt runt om i Göteborgsområdet och närliggande regioner med utgångspunkt från vår tillverkningsenhet i Mölndal.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Montage av ventilationskanaler, spiro och tillhörande komponenter
Montering och demontering av ventilationsaggregat
Montering av fläktrumsväggar i sandwich-element
Planering av arbetet på plats
Materialbeställningar vid behov
Dokumentation genom dagbok, egenkontroller och ÄTA-hantering
Uppföljning av kalkyltider och projektets framdrift
Kapning, måttning och anpassning av ventilationskomponenterPubliceringsdatum2026-06-17Profil
Vi söker dig som är ansvarstagande, praktiskt lagd och trivs i en roll där samarbete, kvalitet och kundfokus är viktiga framgångsfaktorer.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av ventilationsmontage eller motsvarande arbete inom ventilation
Erfarenhet av arbete på byggarbetsplatser
God förmåga att läsa och arbeta utifrån ritningar
God samarbetsförmåga
Ett strukturerat arbetssätt och förmåga att planera och driva ditt arbete framåt
Förmåga att arbeta lösningsorienterat och flexibelt
För tjänsten krävs goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt B-körkort.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 12 juli 2026. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Lindab Group är en ledande europeisk ventilationskoncern som består av företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar högkvalitativa produkter och system för energieffektiv ventilation, hälsosam inomhusluft och hållbara byggnader. Vi strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen med ansvarsfulla värderingar vad gäller klimat, innovation och mångfald.
Som anställd kommer du att möta ett utvecklingsfokuserat företag med en tydlig vision men också en lång historia och en stark grund som bygger på våra tre kärnvärden; kundframgång, ordning och reda samt jordnära. Detta gör Lindab Group till en arbetsplats där medarbetarna är stolta över sitt arbete och har en fin kollegial gemenskap som kännetecknas av tillit och respekt.
Vi finns representerade i ett 20-tal länder och har cirka 5 000 medarbetare fördelade på runt 200 platser i Europa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindab Sverige AB
(org.nr 556247-2273)
431 53 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Crenna Jobbnummer
9968928