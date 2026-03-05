Ventilationsmontör

A2 Ventilation AB / VVS-jobb / Stockholm
2026-03-05


Vi söker en duktig och pålitlig ventilationsmontör till vårt team.

Publiceringsdatum
2026-03-05

Dina arbetsuppgifter
Installation av ventilationssystem
Montering av kanaler, fläktar och ventilationsaggregat
Service och underhåll av ventilationsanläggningar
Arbete enligt ritningar och tekniska instruktioner

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som ventilationsmontör är meriterande
Kunskap i att läsa ritningar
Ansvarsfull, noggrann och samarbetsvillig
B-körkort är en fördel

Vi erbjuder:

Trevlig arbetsmiljö
Heltidstjänst
Lön enligt överenskommelse

Är du intresserad?
Kontakta oss gärna för mer information.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: A2ventilationab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A2 Ventilation AB (org.nr 559483-5828)
Ormängsgatan 56 (visa karta)
165 56  HÄSSELBY

Kontakt
Adyan Erdni
A2ventilationab@gmail.com
076-049 99 60

Jobbnummer
9780413

