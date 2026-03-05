Dina arbetsuppgifter Installation av ventilationssystem Montering av kanaler, fläktar och ventilationsaggregat Service och underhåll av ventilationsanläggningar Arbete enligt ritningar och tekniska instruktioner
Kvalifikationer Erfarenhet av arbete som ventilationsmontör är meriterande Kunskap i att läsa ritningar Ansvarsfull, noggrann och samarbetsvillig B-körkort är en fördel
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö Heltidstjänst Lön enligt överenskommelse
Är du intresserad? Kontakta oss gärna för mer information.