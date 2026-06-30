Ventilationsmontör /-tekniker
Åre Energi och Inomhusmiljö AB / VVS-jobb / Åre Visa alla vvs-jobb i Åre
2026-06-30
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🔧 Ventilationsmontör sökes till Åre Energi & Inomhusmiljö AB
Vill du arbeta i en varierad roll där ingen dag är den andra lik?
Vill du jobba i en verksamhet under tillväxt och utveckling där du blir en huvudspelare med möjlighet att fortbilda dig för framtidens efterfrågan?
Hos Åre Energi & Inomhusmiljö AB får du möjligheten att arbeta nära kund, ta eget ansvar och bidra till bättre inomhusmiljöer för både privatpersoner och företag.
🏢 Om oss
Åre Energi & Inomhusmiljö AB är ett konsult- och entreprenadföretag inom ventilation, radon och inomhusmiljö. Vi arbetar med fastigheter, bostäder och bostadsrättsföreningar och erbjuder skräddarsydda, oberoende lösningar med fokus på hälsa och hållbarhet.
Det som gör oss unika är att vi följer kunden hela vägen – från analys till färdig lösning – med hög kvalitet och stort engagemang.
🔧 Om tjänsten
Som ventilationsmontör hos oss kommer du att arbeta med en mix av installation, montage och åtgärder inom ventilation. Fokus ligger på att säkerställa godkända ventilationsbesiktningar och skapa ett hälsosamt inomhusklimat.
Arbetet varierar från mindre uppdrag till större entreprenader, både hos privatpersoner och företag. Rollen innebär både självständigt arbete och samarbete i team, där du har möjlighet att ta stort ansvar och planera ditt arbete.
📋 Vi söker dig som:
Har erfarenhet av praktiskt arbete (meriterande men inget krav)
Är händig och kan hantera verktyg
Är lösningsorienterad och gillar att ta dig an nya utmaningar
Har körkort och tillgång till bil
Talar svenska
⭐ Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av ventilation eller fastighetsteknik
Kunskap inom el och styrteknik
Kylcertifikat
Förmåga att läsa ritningar eller leda projekt
🎯 Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din inställning. Du är:
Ansvarstagande och självgående
Nyfiken och villig att lära dig nytt
Lösningsorienterad och noggrann
💼 Anställning & villkor
Heltid eller deltid (timanställning)
Goda möjligheter till tillsvidareanställning vid överenskommelse
Stor frihet under ansvar och möjlighet att påverka din arbetsdag
💰 Lön & förmåner
Lön: 160–260 kr/h beroende på erfarenhet
Förmåner och utvecklingsmöjligheter diskuteras vid eventuell förlängning
📩 Ansökan
Låter detta som något för dig?
Börja med att fylla i formuläret via länken
Skicka med fördel ett personligt brev där du berätta om dig själv och hur du ser på din yrkesframtid.
Fullständigt CV är inte ett krav i första hand. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@areinomhusmiljo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre Energi och Inomhusmiljö AB
(org.nr 559368-8244), https://areinomhusmiljo.se/
Paradisvägen 38 (visa karta
)
837 72 DUVED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åre Energi & Inomhusmiljö AB Jobbnummer
9985741