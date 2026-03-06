Ventilationsmontör - Kommande uppdrag

Arena Personal Sverige AB / VVS-jobb / Västerås
2026-03-06


Vi söker nu en noggrann och engagerad ventilationsmontör till vår verksamhet. Har du erfarenhet av montage inom ventilation och vill arbeta i ett företag med god laganda och varierande projekt? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.

Publiceringsdatum
2026-03-06

Om tjänsten
Som ventilationsmontör arbetar du med installation och montering av ventilationssystem i bland annat bostäder, kontor, industrilokaler och fastigheter. Arbetet sker både självständigt och i team.

Arbetsuppgifter
Montering av ventilationskanaler och aggregat

Installation av ventilationssystem enligt ritning

Injustering och enklare servicearbeten

Samarbete med projektledare och andra yrkesgrupper på arbetsplatsen

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av ventilationsmontage

Kan läsa ritningar

Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad

Har B-körkort (meriterande)

Talar och förstår svenska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Kopparbergsvägen 6 (visa karta)
722 13  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Arena Personal

Jobbnummer
9780631

