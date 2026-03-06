Ventilationsmontör - Kommande uppdrag
Vi söker nu en noggrann och engagerad ventilationsmontör till vår verksamhet. Har du erfarenhet av montage inom ventilation och vill arbeta i ett företag med god laganda och varierande projekt? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Som ventilationsmontör arbetar du med installation och montering av ventilationssystem i bland annat bostäder, kontor, industrilokaler och fastigheter. Arbetet sker både självständigt och i team.Arbetsuppgifter
Montering av ventilationskanaler och aggregat
Installation av ventilationssystem enligt ritning
Injustering och enklare servicearbeten
Samarbete med projektledare och andra yrkesgrupper på arbetsplatsen
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av ventilationsmontage
Kan läsa ritningar
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har B-körkort (meriterande)
Talar och förstår svenska Så ansöker du
