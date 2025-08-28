Ventilations tekniker Stockholm
I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen: - Rengöring av samtliga ventilations kanaler och don - Mögel och fuktsanering - Funktionskontroll - Luftflödeskontroll - Byte av filter i aggregat - Bemöta kunder med högsta kvalité på service
Din profil
Vi söker dig som gillar att arbeta självständigt under stort eget ansvar. Du har god fysik och gillar att arbeta med kroppen.
Att du är noggrann, professionell och effektiv är egenskaper som vi värdesätter högt samtidigt som du brinner för nöjda kunder. Du kommer ha en hel del kundkontakt så du behöver trivas i en serviceroll och ha en god social förmåga.
Kravet är ett B-körkort, sedan ordnar vi resten.
Vi söker i första hand dig som har erfarenhet av ventilationsarbete såsom montering, service och rengöring av ventilationssystem och därmed vet vad som krävs av dig i tjänsten.
Tillsättning sker omgående.
Ort/Placering: Stockholm Omfattning: Heltid Lön: Enligt överenskommelse månadslön Ansökningstid: Vi kommer att anställa omgående
• Du är flytande i svenska både tal och skrift, då språket används i det dagliga arbetet.
