Ventilations Tekniker Erfaren Ftx Installatör Stokholm
Nordic Netmedia & sales AB / VVS-jobb / Danderyd Visa alla vvs-jobb i Danderyd
2025-09-11
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Netmedia & sales AB i Danderyd
, Stockholm
eller i hela Sverige
På Nordic Netmedia & Sales AB jobbar vi med ventilation, sanering och sotning. Som anställd hos oss blir du en del av ett framgångsrikt team där kompetenta, passionerade och serviceinriktade medarbetare är framgångsfaktorn för att nå våra mål.
Jobbet
Vi söker servicetekniker för arbete med ventilationsrengöring. I tjänsten ingår att rengöra ventilationssystem på primärt villor och fritidsfastigheter. Vi är ett familjeföretag med stora ambitioner att växa. Vi kan erbjuda ett mycket självständigt arbete med goda villkor och en hög grad av eget ansvar. Unitell Solutions Ab har fokus att ha 100% nöjda kunder och vår vision är att vara bäst när det gäller servicegrad till kund både innan, under och efter vårt besök.
I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen: - Rengöring av samtliga ventilations kanaler och don - mögel och Fuktsanering - Funktionskontroll - Luftflödeskontroll - Förbättring av ventilation hos kund - Bemöta kunder med högsta kvalité på service
• installation av FTX Publiceringsdatum2025-09-11Kvalifikationer
Du är en serviceinriktad, social och självgående person med en god samarbetsförmåga och en hög arbetskapacitet. Du är en ansvarsfull person som värdesätter kvalitet i både ditt arbete och bemötandet av kunder. Du hanterar Svenska språket mycket väl i både tal och skrift och framför allt du gillar att arbeta.
Körkortskrav B-körkort fordras.
Arbetstid och omfattning Heltid, deltid, timanställning, projekt enligt överenskommelse
Arbetsplats
Hemma hos kund, Stockholm med omnejd
Våra tekniker med tjänstebil utgår hemifrån eller från vårt huvudkontor på Brovägen 5 i Stocksund
Tillträde: enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid tillsvidare Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Netmedia & sales AB
(org.nr 559253-2641) Arbetsplats
Nordic Netmedia & Sales AB Kontakt
David Esmail david_esmail_5_roods_media@example.com +46 000 00 00 00 Jobbnummer
9504373