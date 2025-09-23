Ventilations montör / Snickare
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
För att kunna fortsätta expandera söker vi ett nytt stjärnskott till vårt Team
Dina Arbetsuppgifter kommer att vara varierande. Ingen dag är den andra lik då du arbetar ute hos våra kunder efter beställning.
Mögel och fuktsanering - Funktionskontroll - Luftflödeskontroll - Byte av filter i aggregat - Montering av ventilationskanaler, fläktar, avfuktare. Diverse snickeriarbeten samt håltagning.
Profil
Vi söker dig som gillar att arbeta självständigt under stort eget ansvar. Du har god fysik och gillar att arbeta med kroppen.
Att du är noggrann, professionell och effektiv är egenskaper som vi värdesätter högt samtidigt som du brinner för nöjda kunder.
Du kommer ha en hel del kundkontakt så du behöver trivas i en serviceroll och ha en god social förmåga. Vi söker i första hand dig som har erfarenhet av snickeriarbeten, håltagning. ventilations arbeten såsom montering av kanaler, fläktar, service och därmed vet vad som krävs av dig i tjänsten.
Tillsättning sker omgående.Ort/Placering: Stockholm Omfattning: Heltid Lön: Enligt överenskommelse timlön/månadslön Ansökningstid: Vi kommer att anställa omgående
KRAV
har erfarenhet från att ha installerad FTX SYSTEM och dragit kanaler i Villa
Placering: Stocksund
Lön: efter överenskommelse
Svenska och B körkort är Krav
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid tillsvidare, Deltid efter överenskommelse Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
