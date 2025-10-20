Ventilation
2025-10-20
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
Sprintline i Tranås AB.
Är ett företag vilket erbjuder tjänster för entreprenad, installation, service, OVK mm.
med inriktning mot ventilation och luftbehandling.
Det är ett dynamiskt och flexibelt företag där ledord för oss är att tillsammans med kunden
lösa problem, vi eftersträvar att bygga upp ett nära konstruktivt förhållande, där vi arbetar tillsammans med stort
förtroende. Vi har varit verksamma såväl lokalt som runt om i landet.
Sprintline Industriservice AB
Kanalgatan 9
573 31 TRANÅS
Tel 0140-12060 info@sprintline.sewww.sprintline.se
Ventilationsmontör/tekniker .
På Sprintline arbetar du med installationer, service och entreprenader samt montage och installation av utrustning inom ventilation ute hos kunder av varierande slag.
För att passa in i rollen behöver du vara serviceinriktad och engagerad, tycka om kundkontakter samt kan jobba både självständigt och i team med dina kollegor.
Viktiga egenskaper är att vara organiserad, lyhörd och engagerad samt vara en kreativ problemlösare inom ditt område. På Sprintline får du ett självständigt och engagerande arbete där kundkontakter ingår som en del i arbetet, frihet under ansvar.
Du har stora möjligheter att utvecklas inom ditt område och att växa inom företaget.
§ Som person är du serviceinriktad, utåtriktad och en kreativ.
§ Du trivs med att jobba mot ett resultat, såväl yrkes, tid och affärsmässigt.
§ Förmåga att bygga relationer, flexibel, målmedveten och noggrann
§ B-körkort
§ Behärska svenska språket i tal och skrift.
I rollen ingår
Montage, ombyggnad och nyinstallation av ventilationsanläggningar ute hos kunder.
§ Ansvara för och utföra mindre projekt
§ Kommunicera, engagera och motivera kunder och kollegor.
§ Viss tillverkning av plåtdetaljer
Meriterande Kompetens
Tidigare erfarenhet och goda tekniska kunskaper inom ventilationsmontage eller annan installationsverksamhet.
OVK behörighet.
Tunnplåtsbearbetning.
§ Vana att arbeta självständigt med dagliga kundkontakter
§ Kompetens inom styr & regler
§ Kompetens inom CAD och konstruktion,
Då vi tror att rätt engagemang och intresse avgör om man är rätt person för vårt gäng!
Vem du är och ditt intresse kan göra att person med annan bakgrund kan vara just den vi söker.
Frågor besvaras av Martin Lindén, martin@spritntline.se
, 070-523 13 10 (maila fram till 10/1 pga. Semester)
Välkommen med din ansökan senast 2025-01-31.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: martin@sprintline.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan November 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sprintline i Tranås AB
(org.nr 556324-3673)
Kanalgatan 9 (visa karta
)
573 31 TRANÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD, ägare
Martin Lindén martin@sprintline.se 0705231310 Jobbnummer
9564016