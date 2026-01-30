Vendor Support Specialist till kund i Umeå
För att stärka upp finansteamet Vendor Support söker vi nu en Vendor Support Specialist som ansvarar för att skapa rapporter och underlag till SFS säljare och leverantörspartners för olika sorters bonus och splitutbetalningar med placering på vårt kontor i Umeå.Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Som Vendor supportspecialist ingår du i ett team om totalt 5 personer med ansvar för verksamheterna i Sverige, Norge och Finland. I rollen som Vendor supportspecialist ansvarar du för att skapa rapporter och underlag till SFS säljare och leverantörspartners för olika sorters bonus och splitutbetalningar. Detta kräver att du arbetar strukturerat med noggrannhet och kontrollerar parametrar i enlighet med system och samarbetsavtal. Du ansvarar också för fakturaregistrering, verifiering och matchning av fakturor för utbetalning samt för analys, avstämning och bokföring av bonusrelaterade avsättningar. Rollen innefattar även support och administration för de nordiska länderna tillsammans med vår sälj och finansavdelning och mot partners. Du förväntas ta en aktiv roll i att utveckla Vendor supports arbetssätt och kvalitetssäkring av detta.
Rollen innebär vidare löpande interaktion med interna kontakter med avdelningschefer och övriga supportavdelningar i Norden. Du rapporterar till Senior på Vendor Support och Finance Manager på SFS AB.
Om dig
Vi ser att du som söker har en kandidatexamen inom ekonomi eller motsvarande utbildning på universitetsnivå eller yrkeshögskola. Är trygg i arbetsuppgifter kopplade till avtalshantering och redovisning. Har 1-4 års erfarenhet från liknande roller alternativ att du idag jobbar som redovisningsekonom. Goda kunskaper i engelska, såväl tal som skrift (arbetsspråk engelska). Vi ser även att du har mycket goda kunskaper i Excel
Meriterande
• Erfarenhet från arbete inom bank- och finansverksamhet
• Erfarenhet från tillverkningsindustri
• Erfarenhet från internationell verksamhet
• Kunskaper i finska, såväl tal som skriftDina personliga egenskaper
Vi ser att du som söker rollen är serviceinriktad och driven med god känsla för detaljer och noggrannhet. Du jobbar strukturerat och strategisk där du organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt. Du som person är prestigelös och delar med dig av kunskaper och erfarenhet.
Om anställningen
Du kommer att bli anställd av Adecco och sedan uthyrd till vår kund. Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Vad erbjuder vi?
Har du frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Oskar Gardeström via oskar.gardestrom @adecco.se
