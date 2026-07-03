Vejby IFs fritids söker personal
Vejby IF:s Fritidsverksamhet / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Ängelholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Ängelholm
2026-07-03
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
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Vi söker personal till vårt fritids!
Är du en engagerad, trygg och lekfull person som brinner för att skapa meningsfulla stunder för barn? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Vi söker dig som vill arbeta på vårt fritids och bidra till en trygg, rolig och utvecklande miljö för barn i vår förening. Du kommer att vara en viktig del av barnens vardag, både i lek, aktiviteter och i det sociala samspelet. Det är viktigt att du är trygg och tydlig i ditt ledarskap och vi ser gärna att du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande. Vi åker ofta på utflykt så det är bra att ha körkort. Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
• Leda och delta i aktiviteter, både inne och ute.
Skapa en trygg och inkluderande miljö.
Stötta barn i deras sociala utveckling.
Samarbeta med övriga ledare och föreningens verksamhet.
Bidra med idéer och engagemang i vår fritidsverksamhet och förening.
Vi söker dig som
Tycker om att arbeta med barn.
Är ansvarstagande, positiv och initiativrik.
Har god samarbetsförmåga, men också förmögen att ta egna initiativ och förmåga att arbeta på egen hand.
Är kreativ och gillar att hitta på aktiviteter, gärna med fysisk/sportig profil.
Har erfarenhet av barn eller föreningsliv (meriterande men inget krav).
Omfattning
Det är en semestertjänst, 75 procents omfattning och det ingår både att öppna 06:30 samt stänga 18:00. Om du som vi är flexibel så kommer vi hitta en lösning som passar både dig och verksamheten.
Plats
Fritidsverksamheten bedrivs i våra lokaler på Magnarps skola.
Intresserad?
Skicka en kort presentation av dig själv och varför du vill arbeta hos oss till fritidshemmet@vejbyif.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: fritidshemmet@vejbyif.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ledig tjänst". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vejby If
, https://vejbyif.se/
Magnarps skola gamla lärarbostaden (visa karta
)
266 53 VEJBYSTRAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vejby IF:s Fritidsverksamhet Kontakt
Rektor
Anette Lehvonen anette.lehvonen@vejbyif.se 0739862911 Jobbnummer
9991532