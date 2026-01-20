VD-koordinator till Kommunalt Aktiebolag
2026-01-20
Vill du arbeta nära högsta ledningen och bidra till samhällsnytta?
Vi söker en VD-koordinator som vill spela en central roll i ett kommunalt aktiebolag med ett viktigt uppdrag för invånare, havet och samhället.
Här får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där professionalism, transparens och kvalitet är avgörande.
Som VD-koordinator blir du VD:s närmaste stöd och en nyckelperson i att skapa struktur, samordning och effektivitet i organisationens arbete. Rollen passar dig som trivs i en bred och varierad vardag, där du kombinerar strategisk förståelse med operativ handlingskraft. Vardagen präglas av ordning och reda, service till olika intressenter och du är ett kvalificerat administrativt stöd till VD i olika bolagsstyrningsprocesser och andra processer runt VD. VD-koordinator har också i uppdrag att stödja stabschefen kring arbetet med rapportering gällande ekonomi- och verksamhetsstyrning.
VD-koordinatorn tillhör staben som består av HR, ekonomi, registratur, inköp och kommunikation och som stöttar hela verksamheten.Dina arbetsuppgifter
- Samordna och prioritera VD:s kalender, möten, resor och externa åtaganden
- Fungera som länk mellan VD, ledningsgrupp, styrelse och externa intressenter
- Servar styrelsen med mötesplanering för året, hanterar förrättningsrapporterna för förtroendevalda, stöd i digitala verktyg samt system
- Hålla ihop ärendeberedningsprocessen och då förbereda, kvalitetssäkra och sammanställa beslutsunderlag, rapporter och presentationer mm
- Planera och följa upp bolagsstyrningsprocesser, inklusive agenda, protokoll och åtgärdsuppföljning
- Koordinera interna projekt och driva uppdrag på VD:s initiativ och styrelsen
- Hantera konfidentiell information med hög integritet
- Stötta VD i strategiska frågor och långsiktig planering Kvalifikationer
- Eftergymnasial utbildning inom administration, ekonomi eller förvaltningsekonomi, statsvetenskap eller annan relevant utbildning
- 3-5 års erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, gärna nära högsta ledning, alternativt projektkoordinator, samordnare eller liknande
- Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- God digital kompetens och vana vid Office 365, Teams, SharePoint och PowerPoint
- Arbetslivserfarenhet från offentlig sektor
Meriterande
- Erfarenhet av att arbeta nära ledningsgrupp eller styrelse
- Erfarenhet samordningsroller
- Förståelse för bolagsstyrning, offentlighet och sekretess samt kommunala beslutsprocesser
- Erfarenhet från kommunalt aktiebolagDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
- Strukturerad och ansvarsfull, proaktiv och trygg i att prioritera i en föränderlig vardag
- Relationsskapande och professionell i kontakt med både interna och externa parter
- Analytisk, noggrann och van att arbeta med komplexa beslutsunderlag och att alltid leverera enligt fastställda tidsramar
- Självgående och driven, lösningsorienterad och prestigelös
- En person med hög integritet och gott bemötande och omdöme, särskilt viktigt i en kommunal kontext
Vi erbjuder
En central och varierad roll med stort ansvar och möjlighet att påverka. En arbetsplats med samhällsnytta i fokus och ett uppdrag som gör skillnad. Nära samarbete med VD och ledningsgrupp i en organisation som värdesätter professionalism, utveckling och transparens. Goda möjligheter till kompetensutveckling.
Varmt välkommen med din ansökan! Om företaget
På Gryaab jobbar vi tillsammans för ett renare hav och en hållbar framtid. Vi är ett regionalt bolag som renar avloppsvattnet från sju kommuner. Vi kombinerar teknik, innovation och resursåtervinning som skapar miljönytta varje dag. Hållbar utveckling står i fokus. Gryaabs medarbetare är vår viktigaste resurs och du har stora utvecklingsmöjligheter hos oss. Här finns en stark vi-känsla där vi genom ett öppet och positivt synsätt skapar förutsättningar för en arbetsmiljö där vi trivs och mår bra. När vi mår bra gör vi också ett bättre jobb! Ett starkt engagemang är något som kännetecknar oss och i en öppen och positiv miljö kan engagemanget växa.
Gryaab är inne i en expansiv fas som bland annat innebär att vi kommer genomföra vår största utbyggnad någonsin. Utbyggnaden beräknas vara färdig år 2036. Vill du bli en av oss och vara med på vår resa för ett renare hav och en mer hållbar framtid? Sök jobb hos oss!" Ersättning
