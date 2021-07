VD-assistent / Office Manager till Cresnia - Bravura Sverige AB - Receptionistjobb i Stockholm

Bravura Sverige AB / Receptionistjobb / Stockholm2021-07-07Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-07-07Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Cresnia.Cresnia grundades år 2009 och är fastighetskonsulten som är specialist på hyresavtal inom kommersiella fastigheter. Deras affärsidé är att hjälpa företag till bättre lokaler. Sedan start har de förhandlat över 400 hyresavtal, vilket resulterat i en genomsnittlig hyresbesparing på 15 % och bättre avtal för kunderna. Tjänsterna innefattar allt från fastighetsrådgivning, omförhandling av befintliga avtal, hjälp med lokalsök samt flyttprojektledning och de tar endast uppdrag inom vilka de representerar hyresgäster, inte fastighetsägare. Cresnia har en god utveckling och har hjälpt kunder från det lilla familjeföretaget till svenska och internationella börsbolag.I rollen som VD-assistent arbetar du supporterande mot organisationens VD. Detta innefattar arbetsuppgifter som att boka möten, ta emot kunder, driva små projekt samt kontakt med intressanta hyresvärdar för nya projekt. Vidare ansvarar du även för rekryteringen så som kravprofil, intervjuer mm. Detta är en roll med variation där du hanterar olika typer av arbetsuppgifter som uppkommer under det dagliga arbetet.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Avslutad gymnasial utbildningCa 3 års arbetslivserfarenhet av service inom hotell eller likandeGoda kunskaper i Office-paketetErfarenhet från arbete i mindre en organisation är meriterandeDu uttrycker dig obehindrat i tal och skrift, både på svenska och engelskaFör att trivas i rollen är du en självgående person som genom ett starkt driv och engagemang har förmågan att strukturera och planera ditt arbete väl. Då du kommer att arbeta nära företagets VD trivs du med att samarbeta med andra såväl som att kunna ta egna initiativ och driva på ditt arbete och resultat. Eftersom arbetet innefattar nära dialog med olika medarbetare i organisationen har du en god kommunikativ förmåga och vågar ta initiativ i dessa sammanhang. Du trivs med ett högt arbetstempo och är van vid att hantera flera uppgifter parallellt.Övrig information:Start: AugustiPlats: Centrala StockholmLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: VD-assistent, Office Manager, Administratör, Fastighet, Heltid, Stockholm, service, koordinatorVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-07-25Bravura Sverige AB5852912