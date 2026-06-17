VD-assistent
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2026-06-17
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Din nya roll
Vill du arbeta nära högsta ledningen i en roll där struktur, kvalitet och proaktivitet verkligen gör skillnad? Nu söker vi en erfaren och självgående VD-assistent till ett spännande uppdrag hos en större organisation inom samhällsviktig verksamhet.
Här får du en central roll i att skapa ordning, framdrift och effektivitet i ledningsarbetet – samtidigt som du blir ett viktigt stöd till VD och företagsledning i både strategiska och operativa frågor.
Som VD-assistent arbetar du nära VD och företagsledning och ansvarar för att säkerställa ett professionellt och välfungerande ledningsstöd. Du koordinerar, strukturerar och kvalitetssäkrar det administrativa och kommunikativa flödet kring ledningen och bidrar aktivt till att arbetet drivs framåt.
Rollen innebär ett brett ansvar där du både hanterar det dagliga operativa stödet och är med och utvecklar arbetssätt, struktur och processer över tid.
Exempel på arbetsuppgifter
Planera, koordinera och följa upp vd:s kalender, möten, resor och övriga åtaganden
Ansvara för planering och administration av företagsledningsmöten, inklusive agenda, underlag, protokoll och distribution
Strukturera och paketera information, exempelvis presentationer, talunderlag och sammanfattningar
Följa upp beslut och säkerställa att aktiviteter drivs vidare på ett strukturerat sätt
Koordinera möten och interna forum samt bidra i planering av större interna evenemang och aktiviteter
Hantera löpande administration såsom fakturor, resor, beställningar och frånvaro
Bidra till utveckling av mallar, arbetssätt, årshjul och andra strukturer som stärker ledningsstödet
Du blir en nyckelperson i att säkerställa att ledningsarbetet fungerar smidigt i praktiken – och att rätt saker sker i rätt tid.
Företagspresentation
Vår kund är ett pensionsföretag som erbjuder ett brett utbud av tjänster inom traditionell försäkring, fondförsäkring, livförsäkring, pensionsadministration, utbildning och kapitalförvaltning med fokus på hållbarhet. Genom ett nära samarbete med ägare och partners integreras ansvarsfullt ägande och hållbarhet i hela verksamheten, vilket gör företaget till en ledande aktör inom sitt område.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Start: 2026-08-24 Slut: 2026-10-30, med möjlighet till förlängning I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Erfarenhet av kvalificerat administrativt stöd nära ledning, chef eller annan beslutsfattande funktion.
Gymnasieutbildning, gärna eftergymnasial inom administration, ekonomi, kommunikation eller samhällsvetenskap
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Mycket god vana av Officepaketet
Erfarenhet av digitala verktyg och gärna AI-stöd i administrativt arbete
Meriterande: Erfarenhet av ledningsgruppsarbete eller liknande samordnande roller
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum – vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7927667-2057353". Arbetsgivare JobBusters Aktiebolag
(org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
Vasagatan 28 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
JobBusters AB Jobbnummer
9967729