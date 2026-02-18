VD Via Energi (dotterbolag i Via Gruppen)

VIA Gruppen AB / Ekonomichefsjobb / Linköping
2026-02-18


Visa alla ekonomichefsjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VIA Gruppen AB i Linköping, Norrköping eller i hela Sverige

Via Energi är lönsamt. Plattformen finns. Säljchef finns. Affären fungerar.

Nu ska bolaget skalas med kontroll, tydlighet och kraft.

Vi söker en VD/COO som vill ta fullt ansvar för:

Ekonomi och marginal
Organisation och personal
Skalbar struktur
Varumärkets position
Genomförandekraft i hela bolaget

Detta är ett uppdrag för en byggare.

Vad du kommer göra

Du sätter den ekonomiska disciplinen.
Budget, prognos, kassaflöde, marginal - inget lämnas åt slumpen.

Du bygger en organisation som presterar.
Tydliga mål. Tydlig uppföljning. Tydliga konsekvenser.

Du skalar verksamheten strukturerat.
Rätt rekryteringar. Rätt KPI:er. Rätt tempo.

Du stärker varumärket.
Intern stolthet. Extern tydlighet. Positionering som märks.

Och viktigast:
Du fattar beslut och driver igenom dem.

Vi söker dig som

Har skapat tillväxt med förbättrad lönsamhet
Har drivit fullt P&L-ansvar
Har byggt och skalat team
Förstår att kultur skapas genom krav och riktning
Är handlingskraftig - inte administrativ

Branschbakgrund är meriterande.
Bevisad prestation är avgörande.

Det här är inte för dig som

Söker en trygg förvaltningsroll
Vill "känna in" i 6 månader
Undviker svåra beslut

Vi erbjuder

Reellt mandat
Aktiv och engagerad styrelse
Resultatbaserad ersättning
Möjlighet att påverka bolagets värdeutveckling

Publiceringsdatum
2026-02-18

Så ansöker du
Skicka CV och svara kort på:

Hur skapar du ekonomisk kontroll första 90 dagarna?
Hur bygger du en organisation som skalar utan att tappa marginal?
Vilket är ditt tydligaste resultatlyft i tidigare roll?

Skicka till: ts@viaenergi.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: Ts@viaenergi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VIA Gruppen AB (org.nr 559027-2992)
Ryckelösa 3 (visa karta)
585 61  LINGHEM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Via Energi AB

Jobbnummer
9751101

Prenumerera på jobb från VIA Gruppen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VIA Gruppen AB: