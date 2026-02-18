VD Via Energi (dotterbolag i Via Gruppen)
2026-02-18
Via Energi är lönsamt. Plattformen finns. Säljchef finns. Affären fungerar.
Nu ska bolaget skalas med kontroll, tydlighet och kraft.
Vi söker en VD/COO som vill ta fullt ansvar för:
Ekonomi och marginal
Organisation och personal
Skalbar struktur
Varumärkets position
Genomförandekraft i hela bolaget
Detta är ett uppdrag för en byggare.
Vad du kommer göra
Du sätter den ekonomiska disciplinen.
Budget, prognos, kassaflöde, marginal - inget lämnas åt slumpen.
Du bygger en organisation som presterar.
Tydliga mål. Tydlig uppföljning. Tydliga konsekvenser.
Du skalar verksamheten strukturerat.
Rätt rekryteringar. Rätt KPI:er. Rätt tempo.
Du stärker varumärket.
Intern stolthet. Extern tydlighet. Positionering som märks.
Och viktigast:
Du fattar beslut och driver igenom dem.
Vi söker dig som
Har skapat tillväxt med förbättrad lönsamhet
Har drivit fullt P&L-ansvar
Har byggt och skalat team
Förstår att kultur skapas genom krav och riktning
Är handlingskraftig - inte administrativ
Branschbakgrund är meriterande.
Bevisad prestation är avgörande.
Det här är inte för dig som
Söker en trygg förvaltningsroll
Vill "känna in" i 6 månader
Undviker svåra beslut
Vi erbjuder
Reellt mandat
Aktiv och engagerad styrelse
Resultatbaserad ersättning
Möjlighet att påverka bolagets värdeutveckling
Skicka CV och svara kort på:
Hur skapar du ekonomisk kontroll första 90 dagarna?
Hur bygger du en organisation som skalar utan att tappa marginal?
Vilket är ditt tydligaste resultatlyft i tidigare roll?
Skicka till: ts@viaenergi.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
