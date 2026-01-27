VD till Scopeworks-- bygg tillväxt på riktigt
Scopeworks har utvecklat en digital plattform för parkeringsövervakning, bevakning och resurshantering inom entreprenad. Vi är i en uppskalningsfas med kunder som redan använder plattformen - och nu söker vi vår nästa VD som vill ta bolaget in i nästa kapitel.
Det här är rollen för dig som gillar fart, affär och tydliga prioriteringar. Du trivs när du får kombinera försäljning, produkt och ledarskap - och du vill vara den som får saker att hända.
Om rollen
Som VD på Scopeworks leder du ett bolag där fokus behöver vara kristallklart: affär, användning och intäkter. Du arbetar tätt med styrelsen och är den operativa motorn som sätter riktning, tempo och struktur.
Ditt uppdrag
• Äga och driva försäljningen tillsammans med säljresurser - inklusive egen försäljning.
• Säkerställa att produkten utvecklas utifrån kundanvändning och affärsnytta.
• Leda utvecklare och team i ett resursbegränsat läge med tydliga prioriteringar.
• Skapa arbetsro, struktur och leveranstakt.
• Vara styrelsens operativa förlängning och rapportera tydligt kring affär, kassaflöde och framdrift.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet från startup/scale-up inom B2B SaaS eller IT.
• Har själv sålt komplexa lösningar (inte bara lett säljteam).
• Har tillräcklig teknisk förståelse för att kunna fatta kloka produktbeslut.
• Trivs i osäkerhet, klarar press och tar beslut när allt inte är färdigt.
• Är handlingskraftig, rak och ansvarstagande - du gillar att exekvera.
