VD till Rättviks Fastigheter AB
2025-10-02
, Leksand
, Mora
, Gagnef
, Orsa
, Leksand
, Mora
, Gagnef
, Falun
Rättvik - där tradition möter framtid är talande för utmaningarna och möjligheterna i jobbet som VD för Rättviks Fastigheter AB. Genom att förvalta vår starka kultur och tradition skapar vi mervärden för allt det nya och den spännande utveckling vi har framför oss här i vackra Rättvik.
Rättviks Fastigheter AB är ett kommunalt fastighets- och servicebolag som verkar för utveckling och förvaltning av lokaler och bostäder för privat och kommunal verksamhet.
TJÄNSTEN SOM VD
Vi erbjuder ett fantastiskt spännande uppdrag med fokus på utveckling. Du är en naturligt trygg och engagerad ledare som trivs med ett närvarande ledarskap och ett övergripande ansvar. På företaget finns en väl fungerande ledningsgrupp, stödfunktioner samt många kompetenta medarbetare i olika roller och ansvarsområden.
Du kommer få förmånen att leda, planera och samordna det strategiska och taktiska men också delar av det operativa arbetet inom företaget. I ditt ansvar ingår också att på bästa sätt driva företagets ledningsgrupp och dess arbete. Här sker också en stor del av det strategiska arbetet.
Vi söker en ledare som vill ta ansvar och vara en del av följande:
• Du är föredragande i styrelsen samt ansvarig för att styrelsens beslut verkställs
• Tillsammans med styrelsen utarbeta mål och strategier
• Ansvarar för affärs- och verksamhetsplaner samt säkerställer att strategier genomförs
• Ett långsiktigt och hållbart arbetsmiljö-, resultat- och personalansvar för våra verksamheter
• Ansvarar för att verksamheterna i bolaget bedrivs på ett effektivt och utvecklande sätt
• Är bolagets ansikte utåt vad avser den löpande verksamheten
Vi ser också framför oss ett antal spännande och roliga utmaningar som exempelvis att fortsätta driva utvecklingen av våra verksamheter för ett ännu modernare och miljövänligare samhälle. Stärka vårt varumärke ytterligare samt bidra till att Rättviks kommun är en attraktiv kommun att verka och bo i. Helt enkelt vara en viktig ambassadör och vidareutveckla de starka värden som våra bolag representerar.
DIN PROFIL
Dina erfarenheter, egenskaper och ditt engagemang är det absolut viktigaste för oss. Ditt naturligt närvarande och kommunikativa ledarskap är egenskaper vi värdesätter tillsammans med förmågan att upprätta goda relationer med kollegor, kunder och samarbetspartners.
Vi vill att du har en relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet från arbetslivet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Dina tidigare erfarenheter från liknande uppdrag i ledande ställningar har bidragit till din förmåga att bygga, leda och utveckla lag, relationer och organisationer. Vi tror att du blir särskilt lyckosam om du har god branschkännedom och stort intresse för våra frågor. Meriterande är erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation.
Du är kunnig och har ett starkt engagemang för både människor, utveckling och ekonomi. I din ledarstil utmanar du gärna andra att utvecklas samtidigt som du fungerar som en förebild och kulturbärare vilket bidrar till att dina kollegor trivs och vill vara en del av ditt ledarskap.
Låter det intressant?
I den här rekryteringen samarbetar vi med Lundin & Boström och du lämnar in din ansökan på hemsidan www.lundinbostrom.se
Har du frågor så är du välkommen att kontakta Per Männikkö, 070-592 90 80. Sista ansökningsdag är 2025-11-02.
