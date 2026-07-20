VD till Oplana
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Oplana är ett rekryterings- och konsultbolag med djupa rötter i industrin. Vi arbetar med kompetensförsörjning till tekniskt avancerade verksamheter och kombinerar rekrytering, konsultuthyrning, utbildning och traineeprogram för att möta industrins växande behov av kvalificerad kompetens. Vår styrka ligger i att vi själva kommer från industrin. Många i vårt team har bakgrund som produktionschefer, elektronikmontörer, testtekniker, projektledare och utbildare inom elektronikproduktion. Det gör att vi förstår våra kunders verksamheter på riktigt – från produktion och teknik till de kompetenser som krävs för att få verksamheten att fungera.
Oplana har under många år byggt upp en unik position inom svensk högteknologisk industri och är idag Sveriges främsta kompetenspartner till försvarsindustrin inom vårt segment. Genom vår branschförståelse, våra utbildningsinsatser och vårt omfattande nätverk av teknisk kompetens hjälper vi några av Sveriges mest avancerade industribolag att säkra rätt kompetens – både idag och för framtiden. Vi arbetar nära våra kunder och erbjuder lösningar inom rekrytering, konsulttjänster och kompetensutveckling. Oavsett om behovet gäller en enskild specialist, ett helt team eller långsiktig kompetensförsörjning är vårt mål alltid detsamma: att leverera lösningar som fungerar i praktiken.
Med bas i Stockholm och stark förankring i svensk industrikompetens är Oplana en långsiktig partner för företag inom bland annat försvars-, elektronik-, telekom- och tekniktunga verksamheter.
VD till Oplana
Oplana söker en närvarande och kommersiell VD som vill ta ett helhetsansvar för verksamheten och leda bolaget genom nästa utvecklingsfas. Rollen är både strategisk och operativ och innebär ett övergripande ansvar för ekonomi, försäljning, personal och verksamhetsutveckling. VD förväntas vara nära både medarbetare och kunder, med ett tydligt fokus på att vårda befintliga relationer och samtidigt utveckla nya affärer, kundsegment och geografiska marknader.
En viktig del av uppdraget är att skapa struktur och riktning för fortsatt lönsam tillväxt. Det innebär bland annat att utveckla utbildningsverksamheten, öka kapaciteten, bredda erbjudandet och driva digitalisering av interna processer och arbetssätt.
Vi söker en trygg, affärsorienterad och engagerad ledare som trivs i ett entreprenöriellt bolag där man både arbetar långsiktigt och är beredd att vara operativ i vardagen. Rollen kan passa dig som har ett brett ledaransvar i dag och ser detta som ett naturligt nästa steg i din karriär. Det viktiga är att du har förmåga att skapa struktur, bygga relationer och få med dig organisationen i fortsatt utveckling.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
• Leda och utveckla verksamheten utifrån bolagets mål och strategi• Ansvara för resultat, budget, prognos och ekonomisk uppföljning• Ha det övergripande personal- och arbetsmiljöansvaret• Leda, coacha och utveckla organisationens medarbetare• Vara aktiv i försäljning, kundmöten och affärsutveckling• Vårda och utveckla relationerna med befintliga nyckelkunder• Identifiera nya kunder, segment och geografiska marknader• Utveckla Oplanas utbildningsverksamhet och öka lärarkapaciteten• Säkerställa att bolaget kan möta ökade volymer och kundförfrågningar• Driva digitalisering och utveckling av system, processer och uppföljning• Rapportera verksamhetens resultat och utveckling till styrelsen
Erfarenhet och kunskap
För att lyckas i rollen har du en bakgrund från industrin, gärna inom elektronik samt erfarenhet från en ledande befattning med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Du kan exempelvis ha arbetat som affärsområdeschef, avdelningschef, försäljningschef, produktionschef eller i en ledande roll inom supply chain eller inköp. Det är viktigt att du har ett kommersiellt perspektiv och erfarenhet av att utveckla kundrelationer och affärer.
Erfarenhet från elektronikbranschen, försvarsindustrin eller annan tekniskt avancerad tillverkning är meriterande. Det är även positivt med förståelse för de kvalitets- och säkerhetskrav samt längre beslutsprocesser som finns inom försvarsindustrin. Du behöver inte ha arbetat som VD tidigare, men ska ha tillräcklig erfarenhet och mognad för att ta ett fullt verksamhets-, personal- och ekonomiskt ansvar för bolaget, inklusive budget, resultat, prognos, uppföljning och rapportering till styrelsen.
Personliga kompetenser
Du är en närvarande, engagerad och prestigelös ledare som trivs nära både verksamheten och kunderna. Du har ett tydligt kommersiellt driv och förmåga att se nya affärsmöjligheter, samtidigt som du har tålamod och förståelse för att relationer och affärer inom industrin kan ta tid att utveckla.
Ditt ledarskap är coachande och lyhört. Du tar till vara den kompetens som finns i organisationen men är samtidigt tydlig med mål, prioriteringar och riktning. Du är beslutsför, strukturerad och trygg i att följa upp verksamheten utifrån ekonomi och relevanta nyckeltal.
För att trivas i rollen behöver du uppskatta en entreprenöriell miljö där du växlar mellan strategiska frågor och ett nära operativt engagemang. Du är framtidsorienterad och ser möjligheterna i att utveckla Oplanas erbjudande, hitta nya digitala arbetssätt och utveckla bolagets marknadsnärvaro.
Dina möjligheter inom Oplana
Oplana erbjuder en möjlighet att ta ett brett helhetsansvar i ett lönsamt och välpositionerat bolag med starka kundrelationer och stor utvecklingspotential.
Som VD får du arbeta nära både kunder och medarbetare och samtidigt sätta riktningen för bolagets fortsatta tillväxt. Rollen passar dig som vill kombinera affärsutveckling, ledarskap och operativt ansvar i en verksamhet som bidrar till att lösa industrins stora behov av teknisk kompetens.
Oplana verkar på en växande marknad, inte minst inom försvars- och elektronikindustrin, och har goda möjligheter att utveckla nya kunder, utbildningar, marknader och arbetssätt.Publiceringsdatum2026-07-20Så ansöker du
Frågor om tjänsten besvaras av ansvarig rekryterare Ellinor Dam, ellinor.dam@atalent.se
. Vi har semester under vecka 29–32 och besvarar eventuella frågor om tjänsten när vi är tillbaka. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Search AB
(org.nr 559019-5680)
Torshamnsgatan 28A (visa karta
)
164 40 KISTA Arbetsplats
Oplana AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Ellinor Dam ellinor.dam@atalent.se 0708468856 Jobbnummer
10006845