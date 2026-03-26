VD till OnePartnerGroup i Växjö
Vi söker nu en VD till OnePartnerGroup i Växjö
Vill du leda och utveckla OnePartnerGroup i Växjö - mitt i en av Sveriges mest expansiva arbetsmarknadsregioner?OnePartnerGroup fortsätter att stärka sin position som Sveriges lokalaste samarbetspartner. Nu söker vi en VD till vårt dotterbolag i Växjö - en ledare som förenar affärsmässighet, tryggt ledarskap, lokalt engagemang och operativ närvaro.
Växjö är en dynamisk och växande region med ett blomstrande näringsliv. Som VD får du en central roll i att vidareutveckla vår verksamhet, stärka våra kundrelationer och bidra till hållbar kompetensförsörjning i Kronoberg. Du blir en viktig drivkraft i att skapa en trygg, positiv och energifylld arbetsmiljö för både kunder och medarbetare.
Om rollen
I rollen som VD har du det övergripande ansvaret för att driva, utveckla och skapa lönsamhet i dotterbolaget. Uppdraget kombinerar försäljning, strategiskt och operativt ledarskap - och förutsätter att du trivs i en miljö där du både leder och deltar i det dagliga arbetet.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Strategi & tillväxt
Utforma och genomföra bolagets övergripande strategi i nära dialog med koncernledningen.
Identifiera och driva affärsmöjligheter på den lokala marknaden.
Operativt ledarskap
Företräda OnePartnerGroup i Växjö och bygga långsiktiga kundrelationer i regionen.
Vara närvarande i verksamheten och arbeta nära medarbetare, kunder och samarbetspartners.
Leda ett team med trygg hand och skapa energi, arbetsglädje och engagemang.
Ekonomi & resultat
Äga budget, prognoser och ekonomiska mål.
Säkerställa ett hållbart och lönsamt resultat genom tydliga processer och god resursanvändning.
Kultur & ledarskap
Bygga en trygg, positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Coacha och utveckla teamet så att medarbetarna växer tillsammans med bolaget.
Vara en stabil kulturbärare som skapar stolthet i att tillhöra OnePartnerGroup.
Vem är du?
Du är en stabil, trygg och inspirerande ledare som inger förtroende - både internt och externt. Du trivs med att vara i förändring, driva affärer och bygga starka relationer.
För att lyckas tror vi att du har:
Dokumenterad erfarenhet av försäljning och att leda verksamhet med resultatansvar.
Ett etablerat lokalt nätverk och en genuin vilja att bidra till regionens utveckling.
Erfarenhet av att leda team och skapa energi, arbetsglädje och gemensam riktning.
Naturlig förmåga att bygga relationer och skapa affär.
Stark kommunikativ förmåga och ett genuint intresse för människor och utveckling.
Förmåga att kombinera affärsmässighet med ett varmt, närvarande och tydligt ledarskap.
Vi värdesätter kombinationen av affärssinne, stabilitet och långsiktighet hos våra ledare.
Varför OnePartnerGroup Växjö?
Här får du:
Möjligheten att leda ett bolag i en växande region med stark lokal förankring.
Mandat att påverka både affären och samhällsutvecklingen.
En arbetsgivare som värdesätter schyssthet, framåtanda, trygg arbetsmiljö och lagkänsla.
Ett team av engagerade kollegor - samt stöd från en större koncern med kraftfulla resurser.
I denna rekrytering sker löpande urval och tillsättning. Efter ansökan matchar vi din profil med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Testerna är ett verktyg för att kunna säkerställa ett kompetensbaserat urval och bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet samt en fördomsfri rekryteringsprocess. Vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Om OnePartnerGroup
På OnePartnerGroup tror vi på kraften i riktigt bra kollegor. Det är människorna som skapar framgång och arbetsglädje - genom samarbete, tillit och engagemang i vardagen.
Vår organisation präglas av entreprenörsanda och lokal förankring. Varje kontor har friheten att utveckla verksamheten utifrån sina förutsättningar, vilket skapar delaktighet, energi och gemenskap - även när vi växer.
Vi strävar efter att ligga steget före. Genom nyfikenhet, proaktivitet och mod att testa nya idéer skapar vi värde för våra kunder och samarbetspartners, samtidigt som vi agerar schysst, transparent och långsiktigt.
Hos oss möts du av en inkluderande kultur där vi lyssnar, respekterar olika perspektiv och tar tillvara på varandras styrkor. Tillsammans bygger vi både framgångsrika affärer och starka, hållbara team.
OnePartnerGroup är en del av Satellite Group där även Professionals Nord, Gigstep, Nercia & Newr ingår.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onepartnergroup Ggvv AB
(org.nr 556843-2230) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Sydost AB Kontakt
Jaana Ek jaana.ek@onepartnergroup.se Jobbnummer
9822115