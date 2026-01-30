VD till Möbelmästarna Härjedalen
Ledarskap, riktning och utveckling - i hjärtat av fjällen
Vill du ta ett helhetsansvar för människor, kultur och affär - och samtidigt leva nära naturen? Nu söker Möbelmästarna Härjedalen en trygg, tydlig och närvarande VD som vill leda bolaget in i nästa fas.
Det här är en roll för dig som drivs av ledarskap på riktigt: att skapa struktur, riktning och engagemang - och få människor att vilja stanna, utvecklas och arbeta mot samma mål.
Om rollen
Som VD för Möbelmästarna har du det övergripande ansvaret för verksamheten, med ett tydligt fokus på organisation, människor och affär. Uppdraget är att skapa stabilitet, långsiktighet och en god arbetsmiljö där både medarbetare och verksamhet utvecklas.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och utveckla organisationen med fokus på arbetsmiljö, kultur och gruppdynamik
Säkerställa tydlig kommunikation, uppföljning och gemensamma mål
Arbeta strategiskt med HR- och personalfrågor för att stärka engagemang och minska personalomsättning
Vara trygg i att hantera utmanande situationer och svåra samtal
Genomföra en genomlysning av bolaget - organisation, arbetssätt, affärsmodell och struktur
Ta fram och genomföra en tydlig plan för fortsatt utveckling
Ansvara för inköp och affärsmässiga beslut
Skapa samsyn kring syfte, riktning och prioriteringar
Vem vi söker
Vi söker en stabil och utvecklingsorienterad ledare som vill ta ett helhetsansvar och bygga långsiktigt.
Du har:
Erfarenhet av att leda människor och organisationer
Ett tryggt, tydligt och närvarande ledarskap
Förmåga att ta ansvar även i krävande och komplexa situationer
God kommunikativ förmåga och förtroendeingivande stil
Affärsmannaskap och förståelse för hur struktur, människor och resultat hänger ihop
Stark organisationsförståelse och ett genuint intresse för att förbättra och utveckla
Tidigare erfarenhet som VD är inte ett krav - det viktiga är att du har haft ett tydligt ledaransvar och är redo att ta nästa steg.
Om Möbelmästarna Härjedalen
Möbelmästarna är ett etablerat bolag i Härjedalen med stark lokal förankring och god potential framåt. Verksamheten står inför en utvecklingsfas där tydligt ledarskap, struktur och riktning är avgörande för framtiden.
Här finns engagerade medarbetare, ett viktigt uppdrag och möjlighet att skapa en stabil och hållbar organisation över tid.
Arbeta och lev i Härjedalen
Att arbeta i Möbelmästarna innebär också möjligheten att leva i en miljö som många bara har som semesterdröm:
Fjäll, natur och årstider runt knuten
Närhet till skidåkning, friluftsliv och återhämtning
Möjlighet att kombinera ledande roll med hög livskvalitet
Ett lugnare liv - utan att ge upp ambition, ansvar eller utveckling
Här kan du bo, verka och bygga karriär - på samma gång.
