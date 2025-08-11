VD till Månsson Rör & Värmepumpar AB
Månsson Rör & Värmepumpar AB är en del av Currentum - en stark och växande företagsgrupp inom installation, service och hållbara energilösningar. Vi söker nu en driven och erfaren VD som vill leda oss vidare i vår tillväxtresa. Med huvudkontor i Norrköping och filialer i Vimmerby och Västervik, erbjuder vi en arbetsmiljö där engagemang, innovation och omtanke genomsyrar hela organisationen.
Månsson Rör & Värmepumpar AB grundades 1986 och är specialiserade på installation och service av värmepumpar samt andra energirelaterade produkter. Vi utför alla typer av rörarbeten och arbetar med regioner, fastighetsägare, byggbolag, landsting och privatkunder. Bolaget omsätter över 200 miljoner kronor årligen och har cirka 70 anställda.
Vi är ISO 9001- och 14001-certifierade, vilket säkerställer att vi har ett strukturerat kvalitets- och miljöarbete i hela vår verksamhet. Vår starka företagskultur präglas av en familjär känsla, stor lojalitet bland medarbetarna och ett långsiktigt engagemang för både kunder och kollegor.
Din roll:
Som VD kommer du att:
* Leda och utveckla verksamheten med fullt ansvar för affärsplan, budget och personal.
* Identifiera och driva nya affärsmöjligheter med fokus på lönsam tillväxt.
* Bygga och upprätthålla goda relationer med kunder, partners och leverantörer.
* Vidareutveckla en företagskultur som uppmuntrar innovation, ansvarstagande och trivsel.Kvalifikationer
* Eftergymnasial utbildning inom teknik, ekonomi, företagsledning eller motsvarande.
* Dokumenterad erfarenhet från ledande befattning inom VVS, installation eller annan teknisk bransch.
* Stark analytisk och strategisk förmåga.
* Erfarenhet av affärsstyrning och ekonomisk uppföljning.
* Mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift.
* B-körkort är ett krav.
Vi söker dig som är trygg, lyhörd och beslutsför. Du är en möjliggörare som skapar engagemang omkring dig. Du är strukturerad, kommunikativ och en närvarande ledare som bygger förtroende och en positiv kultur.
Vi erbjuder:
* Konkurrenskraftig lön och goda förmåner.
* Goda möjligheter till kompetensutveckling.
* En stabil och säker arbetsmiljö.
* Friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård.
* En arbetsplats med stark gemenskap och hög intern lojalitet.
* Regelbundna sociala aktiviteter och satsningar på medarbetarengagemang.
Företagskultur och värderingar:
Hos oss är samarbete, respekt och ansvar grunden i allt vi gör. Vi strävar efter att vara en arbetsgivare där människor vill stanna och utvecklas, med en inkluderande miljö och ett tydligt fokus på hållbarhet.
Hållbarhet och innovation:
Vi arbetar aktivt med energieffektiva och miljövänliga lösningar, i linje med våra certifieringar inom ISO 9001 och 14001. Genom att ständigt utveckla våra produkter och tjänster är vi en del av omställningen till ett mer hållbart samhälle.
I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells. Har du frågor, kontakta Hanna Linderberg på hanna.linderberg@jeffersonwells.se
. Skicka in din ansökan senast 31/8. Vi ser fram emot att höra från dig!
