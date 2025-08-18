VD till Lejagruppen på Ekerö
Ekonomichefsjobb / Ekerö
2025-08-18
Bli VD för en koncern där affären rullar med full fart varje dag - på hjul, band och via medarbetarnas driv. Lejagruppen söker en ny ledare som vill ta ansvar för nästa steg. Med placering på Ekerö blir du en nyckelperson i att driva verksamheten framåt - tillsammans med styrelsen, delägarna och personalen; Det som vi kallar för Laget Leja!
Om Leja
Verksamheten har varit en naturlig del av Ekerö ända sedan 1940-talet - och är idag en etablerad aktör i hela stor-Stockholm. Lejagruppen består av åtta bolag, som är verksamma inom fyra affärsområden: Transport, åkeri, markentreprenad och fastigheter. Bolaget byggdes från början som ett kooperativ av enbilsåkare. Idag har vi 47 småföretag som delägare, vilka även ingår som tjänsteutförare inom Leja Schakt och Transport. Den sammanlagda personalstyrkan inom koncernen (delägare, operatörer, chaufförer och administratörer) består av cirka 200 personer. De åtta bolagen är organisatoriskt sammanflätade, vilket ger många stordriftsfördelar. Genom hela vår verksamhet är kvalitet, hållbarhet, säkerhet och miljötänk grundläggande ledstjärnor.
Ditt uppdrag
Du ansvarar för att driva en effektiv, säker och lönsam drift. Självfallet är det som VD viktigt att optimera affären. Du förväntas också utveckla verksamheten i stort, skapa effektiva strukturer, formulera tydliga målsättningar framåt och skapa rätt förutsättningar för att nå dem. Detta är en både strategisk och operativ roll, i vilken du är nära personal, utförare, kunder - och våra 47 delägare. Du har även en viktig roll i att leda ledningsgruppen, och därtill i att ha det övergripande ansvaret för personal och för den vardagliga arbetsgången. Du är inte rädd för att kliva in där det behövs, oavsett om det handlar om planering, problemlösning eller relationsbygge.
Rollen omfattar huvudsakligen:
Ledarskap och personalansvar.
Affärsutveckling, verksamhetsanalys och strategi.
Försäljningsbudget, kostnadsbudget och resultat.
Strategiskt och operativt arbete kring tillväxt, lönsamhet och organisation.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en naturlig ledare; tydlig, karismatisk, prestigelös - och närvarande. En som brinner för sitt uppdrag. Du har erfarenhet från branschen och trivs i en operativ roll. Du bygger struktur, får med dig folk och skapar engagemang i vardagen. Du är lösningsorienterad, pragmatisk och har lätt för att växla mellan detaljer och helhet. Relationer, ordning och långsiktighet är en självklar del av ditt arbetssätt. Du leder med förtroende, omfamnar personalen, bygger laganda och sätter tonen för en kultur där alla tar ansvar och bidrar till Laget Leja.
Följande kvalifikationer efterfrågar vi:
Högskoleutbildning inom bygg, teknik, ekonomi eller motsvarande - alternativt dokumenterad erfarenhet från branschen, i ledande roll.
Minst fem års erfarenhet av ledarskap, gärna i roller som VD, affärsområdeschef, enhetschef eller motsvarande.
Gedigen erfarenhet från entreprenad-, bygg-, anläggnings- eller transportbranschen.
Att tidigare ha opererat i en större verksamhet, och vana av att organisera strukturerade arbetsmiljöer.
God förståelse för anläggningsbranschen och branschspecifika frågor, såsom bland annat kalkylering, projektuppföljning och entreprenadjuridik.
Erfarenhet av att leda både egen personal och underentreprenörer.
God affärsmässig förståelse och trygghet i att arbeta med budget, resultat och uppföljning.
Kännedom om offentlig upphandling (LOU) och erfarenhet av offentliga beställare är meriterande.
B-körkort.
Det här erbjuder vi till dig
Hos oss blir du en del av Laget Leja - en arbetsplats där stolthet, gemenskap och kundfokus genomsyrar allt vi gör. Du kliver in i ett etablerat bolag med starkt varumärke, stabil ekonomi och ett väl fungerande nätverk av lojala kunder och delägare.
Vi erbjuder:
Ett ledaruppdrag med stort ansvar och möjlighet att påverka företagets strategiska framtid.
En kultur präglad av samarbete, yrkesstolthet och hög trivsel.
Möjlighet att utveckla både verksamhet och medarbetare i ett bolag med tydliga tillväxtambitioner.
Konkurrenskraftig lön och marknadsmässiga villkor.
Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida: Klicka här för att läsa mer om Lejagruppen!
Kontaktuppgifter och ansökan
Den här rekryteringsprocessen hanteras av firman Isaksson Rekrytering, för Lejagruppens räkning. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Ira Isaksson på telefonnummer 070-485 75 59 eller ira@isakssonrekrytering.se
Urval och intervjuer sker löpande, därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag den 17 augusti 2025. Tjänsten söks rent formellt på Isakssons hemsida. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Vi ser fram emot din ansökan!
Bakgrundskontroll via 2Secure
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi en bakgrundskontroll innan anställning. Kontrollen utförs i samarbete med 2Secure och kan omfatta CV-verifiering, rättsärenden, ekonomisk granskning samt andra relevanta kontroller beroende på tjänstens krav. För mer information, besök https://www.2secure.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699), https://lejagruppen.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Leja Schakt Och Transport AB Kontakt
Ira Isaksson ira@isakssonrekrytering.se Jobbnummer
9462090