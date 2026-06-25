VD till Landskapsgruppen
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VD till Landskapsgruppen - vill du leda oss in i nästa fas?
Landskapsgruppen är ett välrenommerat specialistbolag med rötter i landskapsarkitektur och markprojektering. Med verksamhet i Göteborg och Lund har vi byggt ett starkt erbjudande och ett högt förtroende hos kunder. Nu står vi redo för nästa steg med att stärka vår position, utveckla affären och samla bolaget för fortsatt hållbar tillväxt.
Ditt uppdrag, som bolagets första externa vd, blir att ta en välmående verksamhet till en ny nivå genom att leda, samla, utveckla och tydligt positionera Landskapsgruppen i nästa fas. Med affären i fokus, bidrar du till landskapsarkitektur som skapar värde över tid och driver utveckling av både medarbetare, branschen och samhället.
Affär, varumärke och marknad
Landskapsgruppen har en tydlig tillväxtambition – geografiskt, kompetens- och omsättningsmässigt. Som vd är du bolagets viktigaste företrädare utåt och agerar såväl ledare och affärsutvecklare som kulturbärare. Du bygger och underhåller relationer med kunder, samarbetspartners och nätverk, driver utvecklingen av erbjudandet och är aktiv i de sammanhang där branschen formas.
Du förväntas leda arbetet med att:
stärka och tydliggöra varumärket så att det speglar bolagets kompetens, värderingar och ambitioner.
öka synligheten i branschen genom strategiska samarbeten och närvaro i relevanta nätverk.
etablera närvaro på nya geografiska marknader och inom nya kompetensområden.
utveckla den befintliga affären och identifiera nya möjligheter i en bransch där hållbarhet, gestaltning och teknisk komplexitet blir allt viktigare.
utveckla affärsmannaskapet i organisationen och koppla kvalitet och gestaltning till lönsamhet.
Organisation och ledarskap
Resan är redan påbörjad, som VD tar du vid och fortsätter skapa ett ännu mer professionellt och sammanhållet bolag, utan att tappa den kreativitet, yrkesstolthet och närhet som präglar Landskapsgruppen. Du är drivande i att skapa tydliga roller, välfungerande processer och ett starkt gemensamt ledarskap – allt i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för framgångsrika, lönsamma och hållbara projekt som utvecklar våra medarbetare och vår affär.
Du ansvarar bland annat för att:
leda bolaget med helhetsansvar för strategi, affär och organisation. Sätta riktning, följa upp mål och säkerställa resultat.
bygga en organisation med stark identitet, tydlig riktning och professionell styrning där samarbete mellan kontoren och mellan kompetensområden är naturlig.
utveckla ledningsgrupp, ledarskap och medarbetare och säkerställa att vi har rätt kompetenser för framtiden.
värna och vidareutveckla en kultur där kreativitet, kvalitet och samarbete står i centrum.
säkerställa att Landskapsgruppens hållbarhetsmål omsätts i både verksamhet och projekt, genom en arbetsmiljö där medarbetare trivs och genom uppdrag som bidrar till långsiktigt hållbara livsmiljöer.
arbeta nära styrelse för att omsätta ambitioner, visioner och ägardirektiv till konkret handling.
Vem söker vi
Vi letar efter en affärsorienterad, relationsstark och kulturbyggande vd som är trygg i sin ledarroll och som trivs i en miljö där struktur och kreativitet lever sida vid sida. Du har förmåga att skapa samarbeten och engagemang såväl internt som externt och kan både skapa ökad synlighet och öppna dörrar till nya affärsmöjligheter. Med en kombination av strategisk framåtblick och operativt engagemang har du verktygen för att leda en verksamhet där lyhördhet och ödmjukhet lever i symbios med affärsmannaskap och en stark värderingsdriven yrkeskultur.
Vi tror att du tagit dig dit du är idag genom:
gedigen erfarenhet av att leda medarbetare och verksamheter i förändring mot nya mål, med fullt ansvar för resultat, personal och affär.
konsultverksamhet inom samhällsbyggnad eller närliggande verksamhet där du byggt både erfarenhet och stor förståelse av uppdragsbaserade och kunskapsintensiva affärer.
Huvudkontoret finns i Göteborg och i ansvaret ingår även Landskapsgruppen Öresund. Du bör antingen bo i sydvästra Sverige eller vara beredd att flytta hit.Publiceringsdatum2026-06-25Så ansöker du
Du söker rollen via knappen nedan och bifogar ditt CV samt en kort motiverande text. Sista ansökningsdag är 14 september, men vi planerar att börja intervjuer löpande, så sök gärna så snart som möjligt. För frågor om rollen, bolaget eller rekryteringsprocessen, kontakta Stefan Kristoffersson på stefan@caminero.se
eller 0768-154540.
Läs mer om Landskapsgruppen på www.landskapsgruppen.se.
Om Landskapsgruppen
Landskapsgruppen grundades 1975 av en grupp landskapsarkitekter och landskapsingenjörer. Idag har bolaget ca 40 medarbetare på kontoren i Göteborg och Lund och omsätter drygt 40 MSEK. Bolaget arbetar med landskapsarkitektur, planering, mark- och VA-teknik, trafik, besiktning, byggledning och mätning och medverkar i alla faser i tillkomsten av en plats eller miljö – från inledande idéer och visioner till slutbesiktning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MT Search & Recruit AB
(org.nr 559261-8010)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Landskapsgruppen AB Kontakt
Rekryterare
Stefan Kristoffersson stefan@caminero.se 0768-154540 Jobbnummer
9979863