VD till Hyrmaskiner
AxÖ Consulting AB / Byggjobb / Lindesberg Visa alla byggjobb i Lindesberg
2026-07-02
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, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige
"Vi har byggt upp något riktigt bra, men vi är långt ifrån klara. Nu tar vi nästa steg och bildar ett eget bolag inom Byggbetjänten-koncernen. Därför söker vi dig som vill vara med och utveckla verksamheten, skapa struktur för fortsatt tillväxt och fortsätta stärka affären tillsammans med oss. För rätt person finns möjligheten att vara med och påverka på riktigt." – Mats Eriksson VD Byggbetjänten AB.
Maskiner, människor och långsiktiga relationer. Det är grunden i Hyrmaskiner. Under många år har verksamheten vuxit med stark lokal förankring, hög servicegrad och nära samarbeten med kunder inom bygg och industri. Från den 1 oktober blir Hyrmaskiner ett eget bolag inom Byggbetjänten-koncernen och tar därmed nästa steg i sin utveckling.
Med verksamhet i Karlskoga, Lindesberg, Västerås, Skövde och Örebro har Hyrmaskiner byggt upp en stark position på marknaden. Genom hög servicegrad, nära kundrelationer och en tydlig lokal närvaro har bolaget skapat en stabil grund för fortsatt tillväxt. Ambitionen är att fortsätta växa tillsammans med både befintliga och nya kunder, utveckla verksamheten och skapa långsiktiga samarbeten för framtiden.
Nu söker vi en VD som vill vara med och skriva nästa kapitel.
Det här är en roll för dig som trivs när det händer saker. Du tycker om att utveckla verksamheter, skapa struktur och driva affären framåt. Samtidigt lockas du av möjligheten att få vara med när ett etablerat företag tar nästa steg och blir ett eget bolag.
En vardag nära affären
Som VD får du möjlighet att leda Hyrmaskiner in i nästa fas. Tillsammans med ägare och koncernledning ansvarar du för att fortsätta utveckla verksamheten med fokus på lönsamhet, struktur och långsiktiga kundrelationer.
Det här är en roll där du behöver trivas nära verksamheten. Ena dagen handlar det om kundmöten, investeringar och försäljning, nästa om att utveckla organisationen, skapa effektivare arbetssätt eller diskutera framtida etableringar. Du växlar naturligt mellan strategiska frågor och den operativa vardagen.
"Vi söker inte bara en chef. Vi söker någon som förstår branschen, tycker om affärer och ser värdet i långsiktiga relationer. Någon som gillar att få saker att fungera, som tycker om att utveckla verksamheter och som vill vara med när Hyrmaskiner tar nästa steg." avslutar Mats.
Ditt uppdrag
Några av dina viktigaste ansvarsområden blir att:
Leda och utveckla verksamheten med fullt ansvar för resultat, lönsamhet och tillväxt.
Fortsätta utveckla försäljningen och stärka relationerna med både befintliga och nya kunder.
Skapa struktur, effektiva arbetssätt och förutsättningar för fortsatt expansion.
Utveckla samarbetet inom Byggbetjänten-koncernen och identifiera nya affärsmöjligheter.
Bidra till utvecklingen av nya etableringar och depåer.
Bygga en organisation där människor trivs, utvecklas och tar ansvar.
Vara en synlig och närvarande ledare med starkt fokus på kunder, medarbetare och affär.
Vem är du?
Vi tror att du kommer från maskinuthyrningsbranschen och förstår samspelet mellan försäljning, service och långsiktiga kundrelationer. Du har ett starkt affärsmannaskap och trivs i en miljö där tempot är högt och beslutsvägarna korta.
Kanske arbetar du idag som platschef, regionchef eller verksamhetschef och känner att det är dags att ta nästa steg. Du är van att arbeta med resultatansvar och motiveras av att utveckla både verksamheter och människor.
Vi vill också att du har:
Erfarenhet av försäljning och affärsutveckling.
God ekonomisk förståelse och vana att arbeta mot budget och tydliga mål.
Förmåga att kombinera struktur och effektivisering med handlingskraft och entreprenörsanda.
Ett tydligt, tryggt och engagerande ledarskap.
Förmåga att skapa långsiktiga relationer och goda samarbeten, både internt och externt.
Varför Hyrmaskiner?
Hyrmaskiner är ett bolag med stark kultur, engagerade medarbetare och korta beslutsvägar. Som VD får du stor frihet och ett nära samarbete med ägare och koncernledning. Här finns en tydlig ambition att fortsätta utvecklas och växa, samtidigt som närheten till verksamheten och kunderna alltid kommer att vara en viktig del av framgången.
För dig som tycker om affärer, människor och att utveckla verksamheter är det här en möjlighet att få vara med när ett etablerat företag tar nästa steg som eget bolag inom Byggbetjänten-koncernen.
Information och ansökan
I denna rekrytering samarbetar Hyrmaskiner med AxÖ Consulting.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Linda Axäng
079-340 54 42linda.axang@axoconsulting.se
Therése Astvald
079-347 82 21therese.astvald@axoconsulting.se
Urval sker löpande och vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Annonsen publiceras under sommar- och semestertider, vilket kan innebära att återkoppling och dialog i processen periodvis kan ta något längre tid än vanligt. Vi tackar för ditt tålamod och ser fram emot att höra från dig.
Tester, referenstagning och bakgrundskontroll ingår som en naturlig del av rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Stadsskogsvägen 5 (visa karta
)
711 34 LINDESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Var med och bygg nästa kapitel i ett snabbväxande bolag Kontakt
Ansvarig rekryterare
Therése Astvald therese.astvald@axoconsulting.se Jobbnummer
9988858