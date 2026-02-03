VD till Handelskammaren Mälardalen
"Ett av regionens viktigaste ledaruppdrag"
Nu söker Handelskammaren Mälardalen en trygg och erfaren VD som leder med tydlighet, tillit och omdöme och som vill ta ansvar för näringslivets röst i Mälardalen.
Hos Handelskammaren Mälardalen bidrar du till vår långsiktiga ambition: att tillsammans med företagen skapa Sveriges bästa tillväxtregion. Vi samlar cirka 800 medlemsföretag i Örebro län, Västmanland och västra Sörmland och verkar som en oberoende, samlande kraft för näringslivet i dialog med politik, myndigheter och andra samhällsaktörer.
Vi är en organisation med högt engagemang och stark vilja att göra skillnad. Nu söker vi ett ledarskap som skapar tydlighet, struktur och långsiktig stabilitet, internt såväl som externt.
Om rollen
Som VD för Handelskammaren Mälardalen har du det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö och medarbetare. Du rapporterar till styrelsen och leder organisationen mot uppsatta mål med fokus på långsiktig relevans, medlemsnytta och hållbar kapacitet.
Rollen kräver ett moget och strukturellt ledarskap. Du skapar arbetsro genom tydliga prioriteringar, klara beslutsvägar och tillit till organisationens kompetens. Du leder genom andra, delegerar ansvar och säkerställer att verksamheten inte blir personberoende.
Handelskammaren Mälardalen har cirka 16 medarbetare fördelade på tre kontor: Örebro, Västerås och Eskilstuna. Verksamheten omfattar bland annat:
nätverk och mötesplatser för näringslivet
utbildning, kompetensförsörjning och kunskap
näringspolitiskt påverkansarbete och opinionsbildning
medlemsrelationer, projekt och affärstjänster
Som VD är du Handelskammaren Mälardalens tydligaste företrädare. Du tar en aktiv och trovärdig roll i samhällsdebatten, i media och i dialogen med näringsliv, politik och offentliga aktörer. Samtidigt börjar uppdraget internt genom ett ledarskap som skapar riktning, stabilitet och förtroende.
Ledarskap och personlighet
För att lyckas i rollen krävs ett tryggt, konsekvent och beslutsamt ledarskap med ett prestigelöst förhållningssätt. Du är tydlig utan att vara auktoritär, har hög integritet och fattar välgrundade beslut även i komplexa och pressade situationer.
Du:
leder genom tillit, struktur och tydliga ramar, med låg prestige och hög tillgänglighet
skapar ansvar utan detaljstyrning och ger andra utrymme att växa
förenklar komplexa frågor och håller fokus på det väsentliga
kommunicerar klart, respektfullt och med genomslag, även i dialog och meningsskiljaktigheter
är lösningsorienterad, uthållig och stresstålig, med fokus på helheten snarare än personliga
positioner
du är bekväm med synlighet, men har inget behov av att dominera. Du låter andra lyckas och tar ansvar för helheten.Publiceringsdatum2026-02-03Bakgrund
Vi söker dig som har:
erfarenhet av VD-roll eller annan senior ledande befattning i en komplex organisation
dokumenterad förmåga att leda genom struktur snarare än operativ detaljstyrning
erfarenhet av näringspolitiskt påverkansarbete, opinionsbildning eller lobbying
erfarenhet från entreprenörskap och företagande
vana av extern representation mot media, politik och näringsliv
god förståelse för ekonomi, styrning, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling
Akademisk examen inom relevant område är ett krav.
Det är starkt meriterande om du har god kännedom om regionens näringsliv samt Handelskammaren Mälardalens fokusområden, såsom infrastruktur, kompetensförsörjning och regional utveckling.
Placering och villkor
Tjänsten är placerad inom Handelskammaren Mälardalens region. Uppdraget förutsätter hög fysisk närvaro i Örebro, Västerås och Eskilstuna. Distansarbete är därför inte aktuellt.
Låter detta intressant för dig?
Välkommen med din ansökan på www.norenlindholm.se
eller genom knappen senast 18 februari. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som du har möjlighet. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Marie Lindholm 070 77 88 156, marie@norenlindholm.se
eller Lisa Tojkander 070 77 88 155, lisa@norenlindholm.se
hos Norén & Lindholm.
I processen ingår tidig dialog om löneanspråk samt fördjupad bakgrundskontroll för slutkandidater.
Om Norén & Lindholm
Norén & Lindholm är ett etablerat rekryterings- och interimsföretag med hjärtat i Mälardalen. Vi matchar kompetens med företagens behov, från specialister till ledare. Hos oss är det personliga engagemanget alltid i fokus och vi vill skapa lyckade möten mellan människor och arbetsgivare.
