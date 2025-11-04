VD till företag i Sjuhärad
AB Effektiv Borås / Ekonomichefsjobb / Borås Visa alla ekonomichefsjobb i Borås
2025-11-04
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Borås i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Här får du driva tillväxt, utveckling och bygga vidare på en stark grund.
Din framtida arbetsgivare
Denna tjänst genomför vi på uppdrag av ett väletablerat medelstort, producerande företag i Sjuhärad. På grund av rekryteringens affärskritiska och strategiska karaktär har företaget valt att förbli anonymt i detta inledande skede.
Vad erbjuder rollen?
Som vd har du det övergripande ansvaret för verksamhetens resultat, strategi och utveckling. Du leder bolaget mot fortsatt tillväxt, lönsamhet och internationell expansion genom att driva strategiska initiativ och säkerställa kvalitet, effektivitet och resurseffektivitet i alla delar av organisationen. Rollen är placerad på företaget huvudkontor i Sjuhärad och hög närvaro i verksamheten, samt en viss del resor kopplade till den internationella expansionen. I rollen ingår att leda, coacha och utveckla ledningsgruppen samt att bygga en kultur som präglas av kompetens, engagemang och omtanke om både människor och resultat.
Vem är du?
För att lyckas i rollen krävs en akademisk utbildning samt aktuell erfarenhet som vd inom ett medelstort bolag eller motsvarande ledande position med fullt resultat-, personal- och utvecklingsansvar. Du har erfarenhet av att driva tillväxt och hantera de utmaningar som följer med en expansiv fas, liksom förmåga att förstå och navigera i komplexa verksamheter. Vidare har du god förståelse för ekonomiska samband, nyckeltal och affärsstrategi och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift. Erfarenhet från internationell expansion är meriterande.
Som person är du lugn, resultatorienterad och affärsmässig med ett inspirerande och tillitsfullt ledarskap. Du leder genom andra och har en naturlig förmåga att få med dig organisationen mot gemensamma mål. Du arbetar strategiskt via ledningsgruppen, delegerar ansvar och bygger förtroende i organisationen snarare än att detaljstyra. Med ett analytiskt helikopterperspektiv och god problemlösningsförmåga fattar du beslut med både mod och omdöme. Du trivs i en internationell miljö och har förmågan att framåt leda i en global kontext där kulturell förståelse och anpassningsförmåga är avgörande.
Är detta din perfekta match?
Här erbjuds du en strategiskt viktig ledarroll i ett stabilt företag med stark position i sin bransch. Du blir en del av en verksamhet som präglas av långsiktighet, kvalitet och innovation, där du får stora möjligheter att påverka företagets framtida utveckling. Företaget erbjuder attraktiva anställningsvillkor, engagerade kollegor och en kultur där både människor och resultat står i centrum.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Sista ansökningsdatum är 30 november 2025. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Jens Lindroth på jens@effektiv.se
eller Pauline Vehniäinen pauline@effektiv.se
.
För att säkerställa att sekretess följs i den här rekryteringen kommer de kandidater vi träffar att få skriva under ett NDA (Non-Disclosure Agreement).
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Sökord
VD, Verkställande direktör, CEO Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), http://effektiv.se Arbetsplats
Effektiv Kontakt
Jens Lindroth jens@effektiv.se Jobbnummer
9588597