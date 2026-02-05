Vd till Fastighets AB Linden
2026-02-05
Är du en jordnära ledare med känsla för det affärsmässiga, har ett samhällsengagemang, är förankrad i samhällsbyggandet och har förståelse för kommunal styrning? Då kan du vara rätt person för det här uppdraget.
Om arbetsplatsen
Fastighets AB Linden är Nässjös kommunalägda fastighetsbolag och vi söker nu en ny vd. Bolaget bildades redan 1941, så vi har lång erfarenhet av att vara hyresvärd. Vår uppgift är att erbjuda Nässjöborna trivsamma hyresrätter till en konkurrenskraftig hyra.
Linden äger och förvaltar ca 1 800 lägenheter i Nässjö och i Bodafors. Vårt dotterbolag, Annebergsbostäder AB äger 57 lägenheter i Anneberg. Vi äger och förvaltar även ca 100 lokaler. Vi har en god ekonomi som gör det möjligt för oss att både bygga nytt och att riva delar av det äldsta beståndet.
Vi är totalt 18 medarbetare varav marknadschef, ekonomichef, fastighetschef samt driftchef rapporterar direkt till dig och ingår i bolaget ledningsgrupp.
Fastighets AB Linden är helägt dotterbolag till Örnen i Nässjö AB som är kommunens koncernmoder där kommundirektören är vd. Du ingår även i kommundirektörens ledningsgrupp.
Som vd ansvarar du för bolagets övergripande ledning, styrning och utveckling. Du verkställer styrelsens beslut, leder organisationen mot uppsatta mål och säkerställer en långsiktigt hållbar ekonomi. Rollen innebär ansvar för strategi, verksamhetsplanering, ekonomi, personal och arbetsmiljö samt förvaltning och utveckling av bolagets fastighetsbestånd. Du företräder bolaget i externa sammanhang och har en aktiv roll i samverkan med kommunen, näringslivet och våra hyresgäster. Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av ledande roller från fastighets-, bostads-, bygg- eller samhällsbyggnadssektorn och god förståelse för de förutsättningar som gäller i ett politiskt styrt bolag. Du har relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenheter som vi bedömer som likvärdiga. Du har även god förståelse för kommunal bolagsstyrning, ekonomi och god affärsmässig förståelse.
Som person är du trygg, jordnära och kommunikativ. Du arbetar med god planering och struktur. Ditt ledarskap kännetecknas av att du har god förmåga att skapa delaktighet, engagemang och förtroende både internt och externt. I det här uppdraget måste du även uppskatta att arbeta handgripligt med operativa arbetsuppgifter. I det mindre bolaget hjälper vi alla till när arbetsuppgifter även utanför det ordinarie ansvarsområdet måste lösas.
I uppdraget möter du då och då media och du förväntas därför ha viss mediavana.
Välkommen med din ansökan senaste den 1 mars
