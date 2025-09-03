VD till Eskilstuna Kommunföretag AB
2025-09-03
Om arbetsplatsen
Eskilstuna kommunföretag AB är moderbolag till dotterbolagen Eskilstuna Energi & Miljö AB , Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Eskilstuna Logistik och Etablering AB samt Destination Eskilstuna AB. Bolaget har det övergripande ansvaret för att samordna dotterbolagen och aktivt verka för en stark ägarkontroll, säkerställa att samverkan mellan de kommunala bolagen ökar samt förbättra ekonomin och minska riskerna inom koncernen. Bolagens verksamhet ska bedrivas med utgångspunkt från affärsmässig samhällsnytta på ett hållbart sätt, med hänsyn taget till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Förutom vd består bolaget, som inte bedriver någon egen verksamhet, av fyra medarbetare som arbetar från kontor vid Munktellstorget, centralt i Eskilstuna.Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Lockas du av en viktig och spännande roll där du har stor möjlighet att påverka Eskilstuna kommuns fortsatta framgång och utveckling? Har du dessutom ett stort samhällsengagemang samtidigt som du har ett starkt affärsmässigt synsätt? Då kan det här uppdraget vara helt rätt för dig.
Vi söker nu dig som lockas av att leda moderbolaget som har det samordnande ansvaret inom bolagskoncernen. Du rapporterar till din styrelse och stödjer dem med beslutsunderlag och sakkunskap i olika frågor. Du ingår även under kommundirektörens ledning i kommunens koncernledningsgrupp, som ur ett medborgarperspektiv, har hela den kommunala organisationens bästa för ögonen. Uppdraget kräver ett mycket nära, öppet och prestigelöst samarbete med flera aktörer såsom den politiska ledningen, kommundirektör, dotterbolagen, andra kommuner, näringslivet, myndigheter, media och medborgare i kommunen.
Uppdraget kommer inte att kräva heltid. Den slutliga omfattningen av tjänsten kommer att fastställas i dialog med slutkandidat.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av strategiskt ledarskap och god kunskap och erfarenhet av ekonomistyrning av bolag. Har du erfarenhet av investeringstung verksamhet, är även det meriterande. Du måste ha god förståelse för det kommunala uppdraget och offentliga bolag, men vi ställer inte som krav att du har arbetat i en politiskt styrd verksamhet, det är dock meriterande. Du har akademisk utbildning eller annan utbildning som kommunen tillsammans med din erfarenhet, bedömer som likvärdig.
En av dina viktigaste förmågor måste vara god strategisk förmåga samt att du har god helhetssyn. Ditt uppdrag kommer att kräva att du kan balansera de direktiv och mål som finns på kommunkoncernen med att se helheten ur hela den kommunala organisationens bästa. Vi kallar det affärsmässig samhällsnytta! Därav är även din förmåga att kommunicera, samarbeta på ett konstruktivt sätt och att vara flexibel och prestigelös viktig.
Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver därför att du är svensk medborgare. Du behöver även ha god förmåga att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 21 september Ersättning
