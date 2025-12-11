VD till 2c8 Business Solutions AB
2c8 Business Solutions AB (2c8) är ett snabbväxande B2B SaaS-bolag med en unik produkt, stark kultur och långsiktiga ägare. Bolaget utvecklar 2c8 Apps - ett kraftfullt och användarvänligt modelleringsverktyg för att visualisera verksamheten och dess processer. Med en omsättning på ca 60 MSEK, över 1 800 kunder i mer än 50 länder och ett team på 42 medarbetare, står bolaget inför en spännande fas av internationell expansion och organisatorisk utveckling. Kundunderlaget består av såväl privata som offentliga aktörer och bolaget har sitt huvudkontor i Karlstad, där den nya Vd:n kommer att ha sin bas.
Om rollen
2c8 befinner sig i ett spännande skede - med en stark produkt, stabil tillväxt och god lönsamhet. Som VD för 2c8 har du ett helhetsansvar för att leda bolaget in i nästa tillväxtfas och samtidigt säkerställa fortsatt lönsamhet. Du kommer att ta ett aktivt grepp om strategi, affärsutveckling och organisationsbyggande - med fokus på att skala affären, stärka strukturer och bygga en organisation som rustar bolaget för fortsatt expansion.
VD rapporterar till styrelsen och arbetar nära ägarbolaget Pamir och dess dotterbolag. Pamir är en mjukvarugrupp specialiserad på B2B SaaS.
Ansvarsområden
• Utveckla och förverkliga bolagets affärsstrategi i nära samarbete med styrelsen.
• Driva tillväxt genom skalbar försäljning, produktutveckling och marknadsföring.
• Leda affärsutveckling och kommersiell expansion för att stärka bolagets position.
• Bygga organisationen - struktur, ledarskap och kultur.
• Ansvara för budget, prognoser och finansiell uppföljning.
• Säkerställa operativ effektivitet och lönsamhet.
• Representera bolaget externt gentemot kunder, partners, medarbetare och ägare.
• Skapa och utveckla långsiktiga relationer med viktiga intressenter.
Vem vi söker
Vi söker en tydlig ledare som kan omsätta affärsidéer till konkreta resultat. Rollen kräver en strategisk drivkraft med förmåga att sätta tydliga mål och skapa vinnande strategier som öppnar nya affärsmöjligheter. Din erfarenhet från mjukvarubolag - gärna med SaaS-modell - gör dig särskilt relevant. Har du istället en bakgrund från företag med liknande affärslogik och komplexitet? Då kan du också vara rätt person.
Meriterande kompetenser
• Erfarenhet av att leda och utveckla affär, gärna i rollen som VD, COO eller CCO eller motsvarande.
• Skicklighet i att formulera och implementera affärsstrategier med stark kommersiell förankring inklusive go-to-market-processer.
• Förståelse för utveckling av SaaS-produkt som möter verkliga marknadsbehov.
• Förmåga att bygga, leda och skala organisationer - skapa struktur och tydligt ägandeskap och en kultur som inspirerar.
• God finansiell förståelse och erfarenhet av budgetarbete, finansiell styrning och rapportering.
• Erfarenhet från internationella sammanhang eller större bolagsmiljöer.
• Lokal förankring och förmåga att skapa engagemang och delaktighet i organisationen.
• Erfarenhet av att leda i förändring och framtidssäkra både produkt och organisation.
• Meriterande är erfarenhet av både offentlig och privat upphandling.Publiceringsdatum2025-12-11Dina personliga egenskaper
• Tydlighet och trygghet som ledare, med förmåga att skapa engagemang och gemensam riktning.
• Strategiskt tänkande i kombination med operativ kraft - du omsätter idéer till konkreta resultat.
• Kommunikativ förmåga och relationsskapande kompetens, med lätthet att skapa samarbete och förtroende.
• Resultatorienterad med starkt affärsdriv.
• Prestigelöshet och förändringsbenägenhet, trygg i komplexa miljöer och motiverad av att leda i förändring.
Pamir
Pamir, som äger 2c8, är ett mjukvaruföretag med ett tydligt fokus på att förvärva och vidareutveckla lönsamma mjukvaruverksamheter. Genom ett långsiktigt och engagerat ägande, i nära samarbete med bolagens ledning, bidrar Pamir med kompetens, erfarenhet och finansiella resurser för att skapa långsiktig och hållbar tillväxt.
Pamir har en aktiv och stödjande roll i sina portföljbolag, med målet att förädla, inte bara förvalta. Vi är Pamir - Pamir
Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Sara Magnusson, 0725-141822, sara.magnusson@qtym.se
Sofia Graflund, 070-423 34 23, sofia.graflund@qtym.se
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen ber vi dig skicka in din ansökan digitalt - inte via e-post eller pappersformat. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qtym AB
(org.nr 556389-2081) Arbetsplats
Qtym Jobbnummer
9638744