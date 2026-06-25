VD med sälj- och marknadsfokus
Experis AB / Ekonomichefsjobb / Kristinehamn Visa alla ekonomichefsjobb i Kristinehamn
2026-06-25
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Vill du leda ett väletablerat, familjeägt åkeri in i nästa utvecklingsfas? Nu söker vi en affärsdriven och förtroendeskapande ledare med starkt fokus på marknad, försäljning och lönsam tillväxt. Hos oss får du arbeta i en verksamhet där engagemang, kvalitet och långsiktiga relationer står i centrum. Välkommen till Wiréns Åkeri i Kristinehamn - vi förädlar transporter!
Om Wiréns Åkeri
Wiréns Åkeri grundades 1946 och är ett transportföretag med 80 medarbetare och verksamhet i Kristinehamn och Karlstad. Vi erbjuder helhetslösningar inom transport och logistik med fokus på kvalitet, flexibilitet och hållbar utveckling. Vår styrka ligger i vår lokala förankring i kombination med ett affärsdrivet arbetssätt.
Om rollen
Som VD har du det övergripande ansvaret för bolagets affär, ekonomi och organisation. Ditt huvudsakliga uppdrag är att säkerställa lönsamhet och tillväxt genom aktiv försäljning och marknadsbearbetning, tydlig ekonomisk styrning och ett engagerande ledarskap. Du arbetar affärsnära och operativt med marknad och försäljning, samtidigt som du leder och utvecklar verksamheten i nära dialog med ägarna och styrelsen och tillsammans med din organisation.
Dina ansvarsområden
Marknad & försäljning
Driva nyförsäljning och utveckla befintliga kundrelationer
Ansvara för kundbesök, offertarbete och upphandlingar
Leda RFQ-processer och arbeta med prissättning
Prisförhandla med kunder och leverantörer
Följa upp kundlönsamhet och affärsutveckling
Ekonomi & uppföljning
Övergripande resultatansvar
Affärskalkyler och ekonomisk analys
Samarbete med bolagets ekonomichef
Ledning & organisation
Personalansvar och ledning av bolagets ledningsgrupp
Leda intern kommunikation, kultur och engagemang
Säkerställa effektiv resurs- och kapacitetsplanering tillsammans med bolagets driftchef
Vi söker dig som
Har erfarenhet av eller är nyfiken på VD-rollen
Har erfarenhet av chefsrollen och att leda genom andra chefer/ledare
Har bakgrund inom transport, logistik eller liknande B2B-verksamhet
Har erfarenhet av sälj- och marknadsledning i en B2B-verksamhet
Har god ekonomisk förståelse och vana att arbeta med resultatansvar
Har B-körkort
Talar och skriver svenska och engelska obehindratPubliceringsdatum2026-06-25Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är förtroendeskapande och som har förmågan att med långsiktighet och respekt för bolagets värderingar och historia leda och utveckla bolaget affärsmässigt.
Du är en trygg, prestigelös och handlingskraftig ledare med starkt affärs- och resultatdriv. Din höga relationskompetens är avgörande såväl internt som externt och du har en god förmåga att navigera i samspelet mellan ägare, styrelse och organisation.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett stabilt och framgångsrikt familjeföretag
Stor möjlighet att påverka bolagets framtida utveckling
En hållbart entreprenöriell och ägarnära miljö
Engagerade medarbetare och stark företagskultur
Läs gärna mer om företaget på Wirens Åkeri | Kristinehamn | Vi förädlar transporterSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Wiréns Åkeri med Jefferson Wells, Manpower Group. Ansvarig rekryteringskonsult Ulrika Matsson svarar gärna på dina frågor. Välkommen att höra av dig med ett mail på ulrika.matsson@jeffersonwells.se
eller ett sms 070-699 74 95, så hör Ulrika av sig till dig. Ulrika har semester fr om 6 juli och är åter 3 augusti 2026. Urval och intervjuer kommer att äga rum i augusti och september.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
3:e industrigatan 2 (visa karta
)
681 30 KRISTINEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wiréns Åkeri AB Kontakt
Contact
Ulrika Matsson ulrika.matsson@jeffersonwells.se 0706997495 Jobbnummer
9979493