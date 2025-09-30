VD Gällivare Näringsliv
2025-09-30
Är du redo för nästa spännande uppdrag?Vi söker en ny vd och erbjuder dig en plats i händelsernas centrum. Vi drivs av att utveckla Gällivare så att vi även i framtiden är en av de bästa platserna att leva, verka och bo i.
Gällivare Näringsliv AB:s vision för 2030 är att Gällivare har ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv med ett företagsklimat i världsklass. Vår önskade position för 2030 är att Gällivare ses som ett centrum för utveckling av hållbart företagande på nationell nivå
Vad letar vi efter?Vi vill ha en inspiratör och strateg som kan navigera tillsammans med näringsliv, kommun och övriga organisationer. Är du en mästare på att bygga nätverk och kan smida långsiktiga partnerskap? Perfekt!
Hur ser din dag ut?Som VD för Gällivare Näringsliv kommer du exempelvis:
Utveckla strategi och vision som får lokala företag att nå nya höjder
Jobba tight med kommun och olika partners för att öka innovation och tillväxt
Leva och andas affärer och möjligheter
Vara en viktig ambassadör för utveckling och ett växande Gällivare - på alla plan
Vem är du? Du har en passion för affärsutveckling och älskar att se omgivningen lyckas
Du tänker strategiskt, men du är inte rädd för att kavla upp ärmarna och få saker gjorda
Du är en fena på att kommunicera och bygga relationer, både med lokala företag och stora organisationer
Har du ett internationellt nätverk så är det meriterande
Varför Gällivare?
Vårt mål är att Gällivare ska ha en ny basnäring inom turism och besöksnäring och ett kunskapscentrum på hög nationell nivå samtidigt som det finns en stark samverkan med gruvindustrin. Vi vill att Gällivare ska ha en toppranking i nationella mätningar gällande företagsklimat och att service sker fullt ut digitalt till alla företag inom alla frågor. Transporter ska ske autonomt och fossilfritt i en utökad pendlingsregion och att höghastighetskommunikation ska ske med den senaste teknologin. I Gällivare ska det finnas både nya och befintliga företag som är hållbara med en lokal, nationell samt global marknad.
Så, känner du nu ett kall? Är du peppad och redo att ta nästa steg i karriären? Hjälp oss forma framtiden för Gällivare Näringsliv och bli en del av vår fantastiska historia. Testa dina gränser och kom med på resan mot framgång - vi kan nästan lova att det kommer bli ditt livs äventyr!
Välkommen till Gällivare - där affärslivet och naturupplevelser går hand i hand. Vi ser fram emot att höra från dig!
Arbetsgivare Gällivare kommun
Arbetsplats
Gällivare Kommun
